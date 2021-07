Maria De Filippi choc, confessa il dramma del figlio “Ha questo grande problema, Ecco perché la fidanzata lo ha lasciato”

Maria De Filippi non parla spesso della sua vita privata e soprattutto di quella di suo figlio Gabriele che, pur lavorando insieme a suo padre dietro le quinte del Maurizio Costanzo Show, si è sempre tenuto lontano dal mondo del piccolo schermo. Ultimamente, però, la nota conduttrice ha rivelato in un’intervista dei dettagli riguardo la vita sentimentale del ragazzo, che ha chiuso la sua relazione con Francesca Quattrini.

Tutto è accaduto durante il periodo del lock down, quando i due ragazzi, conviventi, si sono ritrovati costretti in una casa sempre insieme. Una prova difficilissima che ha portato alla separazione di moltissime coppie, non soltanto quella del figlio di Maria De Filippi. La pandemia ha cambiato radicalmente la vita di tutti noi. C’è chi ha perso il lavoro, chi i propri affetti.

Chi invece ha potuto stare con se stesso e riscoprire cosa vuole di più dalla vita. Così, molte persone che prese da una quotidianità frenetica continuavano a stare insieme per abitudine, hanno capito di non essere poi così convinte di trascorrere la vita insieme. Come è accaduto a Gabriele, che è rimasto da solo, senza la sua storica fidanzata Francesca.

Maria De Filippi ha condiviso la notizia nel corso di un’intervista a Oggi. “E’ tornato single. Come per molti ragazzi il lock down è stato fatale. La convivenza forzata ha fatto saltare tutti gli equilibri”. La moglie di Maurizio Costanzo non ha rivelato la sua reazione alla notizia e le sue opinioni sulla ex nuora, ma si è concentrata sullo stato d’animo del figlio e sul suo comportamento dopo la rottura:

“Temevo tornasse a vivere da noi. Il fatto che sia rimasto a vivere da solo denota una certa maturità. Ha preso una bella botta, ma ora lo vedo bene. Ha solo un difetto: è un po’ tirchio”. Come per tutti, anche per la stessa Maria De Filippi questo periodo di pandemia è stato un modo per stare con se stessa e riflettere sulle propria vita. “Per me, come per tutti, è stato un incubo all’inizio, ma poi in quell’assurdità ho capito che tutto sommato non stavo male”.

La presentatrice più famosa della Mediaset ha avuto modo di rinnovare il suo entusiasmo nel lavoro e comprendere ancora una volta quanto questo le piaccia: “Ho ritrovato la voglia di fare le cose con entusiasmo, di lavorare a programmi televisivi che faccio da una vita con una nuova linfa, con un nuovo spirito, divertendomi”.

Non solo, lavorare le ha anche permesso di distogliere gli occhi dalla vita che a causa del Covid-19 è diventata pesante per tutti: “Lavorare è stata un’occasione per stare meglio, guardando altrove”. Infine, Maria De Filippi ha parlato anche della grande amicizia che la lega a Sabrina Ferilli e che ha mostrato più di una volta nei suoi programmi.

Per l'attrice, la conduttrice è anche pronta a cambiare i suoi piani lavorativi: "Quest'anno andrò in vacanza a fine luglio perché lei può registrare Tu sì que vales solo dopo aver girato il film di Leonardo Pieraccioni: questo è un grande atto di amicizia. Qualche no lo dico anche a lei, ma è talmente saggia di sui che non c'è bisogno".

L’articolo Maria De Filippi choc, confessa il dramma del figlio “Ha questo grande problema, Ecco perché la fidanzata lo ha lasciato” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.