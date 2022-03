Maria de Filippi choc: “Ecco cosa tiene in mano Maurizio nell’intimità”. Lui sbotta: “Lei pretende molto”. Fan senza parole

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono sposati da tantissimi anni, e nel corso di tutto questo tempo sono diventati bravi a tenere privato il loro rapporto che in principio fece molto discutere. Ad oggi, contro ogni aspettativa, sono una delle coppie più stabili della televisione mentre Maria, che all’epoca venne accusata di essere raccomandata, ha fatto una lunga gavetta in televisione che l’ha portata a diventare una vera e propria regina della rete. Luciana però si diverte sempre tanto a farle domande scomode, infatti durante la puntata di C’è Posta Per Te, ha deciso di farle una domanda: “Quando tu e Maurizio siete in intimità, anche in quel momento tiene la cartellina?”. Maria ha risposto a tono, senza pensarci due volte: “La cartellina la teniamo entrambi“.

Maria e Maurizio a Che Tempo che fa

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno avuto un battibecco durante una intervista televisiva e il famoso presentatore ha avuto molto da ridire riguardo sua moglie. Loro due sono diventati ormai personaggi iconici del mondo del piccolo schermo. Non soltanto per la loro carriera brillante, ma soprattutto perché ancora oggi, in un mondo che cambia, riescono ancora a tenere banco. E’ un periodo difficile per i conduttori televisivi. Il mondo dei social prende sempre più il sopravvento, personaggi che non hanno mai fatto spettacolo riescono a farsi strada grazie al potere dei loro innumerevoli follower.

I giovani si sono stancati di guardare le solite facce e spingono per una televisione innovativa. Sono in molti quelli che hanno perso parte del loro appeal sui telespettatori. Poi ci sono Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, che incutono sempre una forma di rispetto, quasi un timore reverenziale. Loro due riescono ancora a fare breccia nel cuore del loro pubblico, e non mancano mai di tentare nuove strade per stare al passo con i tempi. Insomma, nonostante l’età avanzata fanno ancora a spallate per rimanere in vetta, e soprattutto ci riescono. Non solo, rappresentano anche un esempio di coppia ammirevole.

Viviamo in un’Italia in cui il gossip diventa piccante quando una coppia è in crisi. Ultimamente abbiamo tanto parlato del divorzio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, della presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi, delle scenate di gelosia tra Chiara Ferragni e Fedez. Insomma, le coppie di spettacolo fanno audience litigando. Poi ci sono Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, insieme da moltissimi anni, sempre innamorati, discreti riguardo la loro vita privata e incredibilmente professionali per quel che riguarda il loro lavoro nel mondo del piccolo schermo.

Forse è proprio questo esempio di coppia longeva e innamorata che li rende ancora più amati dai telespettatori. E il mistero che avvolge le loro vite private rende le interviste che decidono di rilasciare incredibilmente interessanti. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo non hanno social network, non condividono momenti della loro quotidianità: loro fanno il lavoro che devono, poi si ritirano a vita privata. L’intervista che hanno rilasciato a Fazio a Che tempo che fa, di conseguenza, ha avuto un’altissima risonanza mediatica. Soprattutto per gli inaspettati toni piccati di lui.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno affrontato le domande del presentatore con la leggerezza che li contraddistingue. Non mancando però di avere da ridire l’uno sull’altro, come ogni coppia di anziani che si rispetti. E’ stata lei a cominciare con le lamentele: “Lui quello che riguarda me se lo ricorda poco”. Subito il presentatore ha reagito: “Io ho ricordato pure ‘Si dice lui, si dice lei’, un programma che abbiamo fatto insieme su Canale 5”. Poi, quando lei si è lamentata di essere sempre sgridata dal marito, la risposta è stata ancora più infastidita: “E’ difficile essere il capo di Maria? E’ impossibile”. E non fatichiamo a crederci.

