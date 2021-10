maria-de-filippi-choc,-la-confessione-del-collega:-“ecco-cosa-combina”-fan-senza-parole

Nel corso della diretta di Tu si que vales, andata in onda sabato 23 ottobre, c’è stato un battibecco tra Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Tutto è nato dopo l’esibizione di tre giovani – Gaggi, Manuel e Francesco – i quali hanno dimostrato le loro capacità atletiche supportate da un fisico allenato e in forma. Rudy Zerbi, dopo che Maria si è complimentata con loro, ha contestato il giudizio della conduttrice insinuando che fosse annebbiata dalla prestanza fisica dei concorrenti. È stato in quel momento che gli animi si sono surriscaldati.

Tu si que vales, si scaldano gli animi in studio: “Sei un maiale dentro”

Prima di Maria è stato Gerry Scotti a esprimere il suo stupore dinanzi all’esibizione: “Non è solo un esercizio di forza, è un esercizio di splendida follia. Non avete fatto nulla di scontato. Siete meravigliosamente spettacolari”.

Dopo il conduttore di Caduta Libera, anche Maria De Filippi ha detto la sua: “Raramente si è visto un controllo del proprio corpo così. Dalla testa ai piedi, controllavate ogni centimetro. È stato impressionante Francesco Mazzone, che stava sul verticalino a pesce, fermo, immobile su un braccio. È stato impressionante quando sembrava che uno salisse le scale e l’altro le scendesse e, anche se non c’era niente, tra me e me mi chiedevo se ci fosse uno scalino. L’appoggio che facevate era perfetto”.

A questo punto Rudy Zerbi ha punzecchiato Maria dicendo di vederla fin troppo “entusiasta” e dopo diverse insinuazioni la moglie di Maurizio Costanzo ha ribattuto dicendo: “È un maiale, pensa che io sia entusiasta perché sono belli. Siccome è un maiale dentro, vede con gli occhi…”.

Maria De Filippi a letto con Maurizio: ‘Mi chiede di indossare…’

Una confessione davvero bollente quella che si è concessa Maria De Filippi nel salottino divertente di Pio e Amedeo che ha fatto il boom di ascolti.

Un successone quello di Pio e Amedeo, con la loro Felicissima sera canale cinque ha sbaragliato la concorrenza. Uno dei punti di forza del programma senz’altro gli ospiti, tra cui anche l’amatissima Maria De Filippi. Maria si è lasciata andare ad alcune confessioni intime che hanno lasciato senza parole tutti i telespettatori.

Maria De Filippi, a letto con Maurizio: le fantasie della coppia

Non potevano non invitare, nella primissima puntata di Felicissima sera Maria De Filippi: è sicuramente grazie a lei se dopo anni di gavetta il duo comico si è conquistato un posto in prima serata su una delle reti più seguite, canale cinque. I due però non hanno risparmiato nemmeno ‘l’imperatrice di Mediaset’ rivolgendole una serie di domande piuttosto imbarazzanti alla quale Maria non si è rifiutata di rispondere.

L’obiettivo di Pio, ironicamente, era quello di far piangere la De Filippi per ascolti record. Maria però non ha pianto, sono stati i due comici a crollare parlando delle rispettive famiglie. Partono così, sul led, foto della vita di Maria: il rapporto con i cani e alcuni volti noti della sua trasmissione, come Gianni Sperti. Poi partono le domande più intime: “Maria confessa, Maurizio ha mai incontrato qualche tuo ex?” Lei secca: “No, io stavo a Pavia, lui a Roma”.

Ma poi scatta anche la domanda sul tradimento alla quale la padrone di casa risponde affermativamente sostenendo che sia capitato a tutti. Maria ammette anche di aver rubato in passato per pagare delle multe senza rivelarle ai genitori. La conduttrice risponde anche senza filtri ad una domanda piccante: “La prima notte Maurizio non ti ha chiesto una lingerie un po’ più spintarella?” E lei confessa: “tutte le sere me la chiede, di colori diversi”. Insomma, Maria ha retto il gioco fino alla fine sorprendendo tutti.

