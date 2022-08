Maria De Filippi choc: “Lascerò Maurizio, quel che mi ha chiesto è inaccettabile”. Fan increduli

In una recente intervista, Maria De Filippi ha confessato a cuore aperto alcune avvenimenti della sua vita privata di coppia. In particolare ha rivelato quale sarebbe l’ultimo desiderio di Maurizio Costanzo in punto di morte. Si tratta di un racconto molto tenero dal quale traspare tutto l’amore che li lega da 30 anni. Un amore solido, empatico, equilibrato. La risposta di Queen Mary, però, ha lasciato sconvolti i fan. Scopriamo di cosa si tratta.

Maria De filippi e Maurizio Costanzo sono la coppia più veterana e amata dalla televisione italiana. Possiamo quasi definirli ‘i padroni’ della tv siccome sono alla guida di tantissimi programmi, in particolare quelli Mediaset che portano quasi tutti il loro nome. Insieme hanno creato un vero e proprio impero nel mondo dello spettacolo e il successo è sempre assicurato.

Si sono sposati nel lontano 28 agosto 1995, dopo un fidanzamento iniziato 5 anni prima. Nonostante per Maurizio, quello con Maria, sia stato il quarto matrimonio, è come se, in realtà, lei sia stata l’unico grande amore della sua vita tanto da confessare che sua moglie è stato il dono più bello della sua vita e che vorrebbe starle accanto fino alla fine dei suoi giorni. Costanzo ha ormai la veneranda età di 84 anni e, dunque, è normale affrontare determinati discorsi, come quello della morte.

E’ stata proprio Maria De Filippi a rivelare uno dei voleri del marito: vorrebbe che lei gli stringesse e tenesse la mano in punto di morte, qualora dovesse accadere. La risposta della conduttrice è stata molto tenera, a cuore aperto, rivelando tutto i suoi sentimenti e timori. “Confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì, troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”.

“Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune agli ostacoli e alle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte. Il lutto di mio padre non l’ho mai superato: ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati. Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco”.

In questa intervista abbiamo assistito ad una Maria De Filippi inedita, ben lontana da quella si mostra quando è al timone dei suoi programmi di successo: sempre seria, integerrima, dedita alla sua professionalità. Ma si sa, dietro ad una maschera o ad una corazza si cela sempre un persona con fragilità e debolezze. E, ad ora, quelle di Maria, portano il nome di suo marito Maurizio e dei genitori che non ci sono più. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere sui nostri profili Su Facebook e anche su INSTAGRAM .

Maria De Filippi choc: “Lascerò Maurizio, quel che mi ha chiesto è inaccettabile”. Fan increduli scritto su Più Donna da Imma Bartolo.