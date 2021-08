maria-de-filippi-come-non-l’avete-mai-vista,-furiosa-caccia-la-famosa-protagonista-“non-me-lo-aspettavo”-fan-sconvolti

Nella storia di Uomini e Donne c’è una tronista in particolare che è rimasta negli annali per aver fatto perdere le staffe a Maria De Filippi. La famosa presentatrice è sempre imperturbabile in televisione e raramente l’abbiamo vista arrabbiarsi. Sempre pronta a dire ciò che pensa senza peli sulla lingua, allo stesso tempo si distingue per la sua diplomazia e soprattutto per la sua capacità di capire le persone. Anche davanti agli errori più eclatanti mantiene la calma e cerca di andare a fondo, dimostrando al suo pubblico quanto sia necessario non soffermarsi in superficie.

Ma Laura Lella ha messo alla prova tutta la sua pazienza. E’ capitato qualche anno fa a Uomini e Donne, quando la tronista ha preso per i fondelli la redazione tutta del dating show. Pur continuando il suo percorso verso la ricerca dell’amore, in realtà aveva una relazione con Federico D’Aguanno, che dal programma era uscito da tempo. Relazione che aveva nascosto a tutti per poter ancora avere le telecamere puntate sul suo trono. Ma Maria De Filippi, venuta a conoscenza della situazione, l’ha cacciata dal programma dicendosi anche molto delusa.

Maria De Filippi non immaginava mai di poter essere tradita in questo modo da Laura Lella. Durante la famosa puntata di Uomini e Donne, dopo averla fatta uscire dallo studio, ha rivelato che il suo istinto le diceva di potersi fidare della ragazza. Di conseguenza, da quel momento ha cominciato anche a mettere in dubbio le sue sensazioni riguardo i protagonisti con cui si ritrova a lavorare. E’ molto difficile, per una donna che si impegna a trasmettere una televisione reale, trovare personaggi che non sono soltanto interessati a ottenere successo, che sia in televisione o sui social network.

Con l’avvento degli influencer, infatti, la situazione è peggiorata e Maria De Filippi insieme alla sua redazione devono realmente sviluppare il loro fiuto per le menzogne per poter garantire ai telespettatori la genuinità che li contraddistingue. Intanto, Laura Lella non porta rancore alla presentatrice per essere stata cacciata: “Maria De Filippi non ha avuto un atteggiamento scorretto con me. Piuttosto, secondo il mio pensiero, non ci siamo capite.” ha raccontato in un’intervista, per poi cercare di spiegare come sono andate le cose dal suo punto di vista.

“Loro, mi riferisco a Maria De Filippi e alla redazione, non si sono accorti del mio interesse per Federico D’Aguanno ed io non sono riuscita a trasmettere quello che realmente pensavo. Non nutro alcun tipo di risentimento nei loro confronti.” Ma non può dimenticare la puntata di Uomini e Donne in cui è stata cacciata: “Dovreste ringraziarmi per avervi fatto conoscere un lato di Maria che non tutti sapevano. Non so nemmeno io come ho fatto. Il suo comportamento non mi ha intimorito ma mi ha imbarazzata . Non mi aspettavo un comportamento del genere da una donna come lei”.

