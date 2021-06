maria-de-filippi-come-non-l’avete-mai-vista.-un-corpo-da-svenimento,-che-spettacolo!

Maria De Filippi è in vacanza e dopo un anno di fuoco si gode un periodo di relax e tranquillità, l’avete mai vista in costume? FOTO

Maria De Filippi è una conduttrice fuori dal comune, nessuna riesce ad essere alla sua altezza. E’ un’icona della televisione italiana e il pubblico la ammira e la stima.

I suoi programmi sono una garanzia, non ne sbaglia una e ogni anno le trasmissioni sono un successo dietro l’altro. Acculturata, una donna di classe insegna agli altri il mestiere dalle tante sfumature. Accanto a lei un uomo dello stesso livello, con Maurizio Costanzo sono una coppia unica.

Maria De Filippi: un fisico da invidia

La regina della televisione non ama farsi notare ma è impossibile non farlo perché la sua bravura e il suo talento non hanno eguali. La donna però si fa amare per quella che è, senza filtri e trucchi, a lei non interessa apparire ma essere.

Se in televisione siamo soliti vederla con vestiti sobri e senza mai eccedere, lontano dalle telecamere non cambia poi molto ma c’è chi ha potuto ammirare il suo bel corpo.

In costume è meravigliosa e sorprende i fan che non l’hanno mai vista così. Sul web è spuntata da qualche giorno una foto dove si vede la conduttrice in riva al mare, in bikini a giocare con uno dei suoi cani.

Sembra che l’immagine sia stata scattata in Toscana, dove insieme al marito ha una villa e dove trascorre molto tempo in estate. Naturalezza e semplicità la contraddistinguono ma così è tutta un’altra storia.

LEGGI ANCHE>>Belen Rodriguez lo fa anche dopo il parto. Anche con il bebè non rinuncia

LEGGI ANCHE>>Mara Venier, spunta la sorella segreta. Malgioglio la porta in tv

Maria De Filippi rimane un esempio per le nuove generazioni che si apprestano a fare la sua carriera. Unica sotto ogni punto di vista, presentatrice non ha rivali. Il pubblico non vede l’ora di rivederla in televisione con la nuova stagione di Uomini e donne, Amici e C’è posta per te. Da anni ormai sono programmi di spicco, gli ascolti e lo share non hanno paragoni.