maria-de-filippi-confessa:-“sono-stata-la-sua-amante-per-anni”

La conduttrice Maria De Filippi ha confessato di essere stata amante per anni di un personaggio: ecco di chi si tratta

La regina indiscussa della televisione italiana insieme all’amica e collega Mara Venier è la fantastica Maria De Filippi, che con i suoi programmi è sempre in grado di raggiungere i massimi risultati, di scoprire il talento degli artisti nel suo talent show Amici come è successo per Emma, Alessandra Amoroso e Elodie, tanto per citare alcuni nomi, avendo una capacità e professionalità al di fuori dal comune nel risolvere i problemi sia di famiglia che di coppia e/o di amore come avviene spesso a C’è posta per te e Uomini e donne, i due punti di diamante della brillante carriera di Maria.

Prima di arrivare al successo clamoroso che siamo abituati ad associare al suo volto, ella ha dedicato parte della sua vita a studiare tanto da laurearsi in Scienza delle finanze, rivelando di aver voluto fare il magistrato tentando successivamente la carriera. Per due anni, ha dedicato il suo lavoro ad una società che si occupava di videocassette fino a che, nell’89 in un convegno sulla pirateria musicale conosce l’allora già noto conduttore e giornalista Maurizio Costanzo che, vista la spiccata dote e professionalità di Maria le propone di lavorare per lui come sua assistente.

Inizialmente lavora come assistente ma il suo debutto su rete nazionale avviene nel 1992 con il suo primo talk show Amici trasmesso nel primo pomeriggio del sabato, dove sin dal primo momento riscontrò un buonissimo successo tanto da proporlo per altre successive edizioni. Questo le permette di vincere il Telegatto come Miglior trasmissione di intrattenimento con ospiti.

Una cosa di cui Maria non può fare a meno sono i suoi cani che li ama profondamente tant’e che in un’intervista al giornale Chi ha rivelato: “Il mio cane di 15 anni, Ugo, ha superato proprio di tutto, tra cui due tumori, per me è stato un momento di paura e sofferenza. Non riuscirei a vivere senza di loro. Quando stanno male faccio loro delle punture diventando il loro medico. Non voglio vederli soffrire, sto molto male quando accade”.

Tutti lo sanno, dal 1995 ella è legata al giornalista professionista e ad uno dei conduttori più professionali cui gode la televisione italiana che ha portato per la prima volta il talk show in Italia, il grande Maurizio Costanzo. Ma Maria, ha fatto una rivelazione circa il loro rapporto.

Rivelazione del rapporto con Maurizio

Maria in un’intervista ha rivelato che prima di convolare a nozze con Maurizio Costanzo, ella lo ha frequentato per molto tempo in maniera clandestina in quanto lui già sposato.

In un’intervista da Mara Venier a Domenica In ella ha confessato il momento in cui Marta Flavi, moglie a quei tempi di Maurizio aveva intercettato una loro telefonata: “Quel giorno per me fu un disastro. Mi chiesi cosa sarebbe successo. Passò tutta la notte e io mi auguravo che lui avesse il coraggio di dirlo a sua moglie”.

E così fu, oggi Maria e Maurizio si amano come il primo giorno.

