maria-de-filippi-confessione-a-sorpresa-dopo-anni:-“ero-terrorizzata”

Maria De Filippi nel corso della sua carriera è stata definita la signora della televisione italiana, o per meglio dire la Queen della tv dato che con i suoi programmi occupa gran parte del palinsesto televisivo di casa Mediaset. In occasione di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera ha ammesso di esser stata terrorizzata in vista della sua prima serata sul Palco dell’Ariston di Sanremo nel 2017.

Nel corso della sua carriera Maria De Filippi è riuscita a mettere a segno una lunga serie di successi televisivi conquistando il cuore del pubblico da casa. La conferma di quanto detto arriva anche dallo strepitoso successo che continua ad avere Uomini e donne, uno degli sho più seguiti del primo pomeriggio di Canale 5 e non solo…

Ricordiamo anche che una delle punte di diamante per Maria De Filippi è rappresentato anche dal programma di Amici, ovvero la scuola di talenti più famosa della televisione italiana. Il tutto, comunque sia, non finisce di certo qui.

Maria De Filippi: il successo e Sanremo nel 2017

Queen Maria, dunque, nel corso della sua carriera è riuscita a dare vita a diverse produzioni di programmi che hanno ottenuto un grandissimo successo mettendo sé stessa alla prova di volta in volta.

Il suo ingresso in campo televisivo è arrivato forse grazie a Maurizio Costanzo, ma la conduttrice è stata in grado di costruire un impero e metter su una produzione di programmi come pochi prima di lei. Nel suo cammino però non sono arrivarti moment di tensione, come la difficile prova in vista di Sanremo 2017 al fianco di Carlo Conti.

“Ero terrorizzata”

Il palcoscenico dell’Aristo fa paura proprio a tutti… compresa Maria De Filippi che ha ammesso di aver nutrito del terrore prima si scendere la famosa scalinata durante la settimana di Sanremo 2017, ma che le ha permesso comunque di trovare in Carlo Conti un grande amico.

In occasione di una lunga intervista al Corriere della Sera le è stato chiesto alla conduttrice quale giorno della sua carriera rivivrebbe con il senno di poi e, in questo caso, la risposta di Maria De Filippi è stata:

“La prima serata di Sanremo, perché ero terrorizzata, non ho mai avuto un panico così né alla maturità né alla laurea. Avevo la salivazione azzerata, continuavo a camminare con lo sguardo fisso e le labbra che si accartocciavano all’indentro. Ho scelto di non fare le scale non per la paura di cadere, ma per la certezza di cadere perché mi tremavano le gambe. Ero preparata su ogni autore di ogni canzone, anche se poi ho capito che non serviva a niente. Ho finito quella sera nella convinzione di tornare a Roma, talmente ero stanca. Se potessi la rivivrei in modo completamente diverso”.

