Maria de Filippi confessione intima: “Mi sono innamorata di un collega. Lo amerò per sempre. Maurizio lo sa. Ecco chi è”

Maria De Filippi è stata una delle protagoniste dei Seat Music Awards e si è lasciata andare ad una confidenza su Carlo Conti.

Maria De Filippi e Carlo Conti sono legati da una profonda amicizia

Giovedì 9 settembre c’è stata la prima dei Seat Music Award, andata in onda in prima serata sulla Rai. A presentare questa trasmissione, come ogni anno, c’erano Carlo Conti e Vanessa Incontrada. E’ stata premiata anche la conduttrice della “rete rivale” Mediaset. La queen di Canale 5, Maria De Filippi, ha ottenuto un premio meritatissimo.

Ed proprio in questa occasione che la conduttrice si è lasciata andare ad una confidenza molto personale su Carlo Conti. Cosa avrà detto la presentatrice? Ma soprattutto, cosa avrà pensato Maurizio Costanzo? Maria De Filippi ha ricevuto un premio nei prestigiosi Seat Music Awards per il contributo offerto alla musica italiana in oltre venti edizioni di Amici.

Dal talent, in tutti questi anni, sono emersi molti dei cantanti ora in voga, come ad esempio Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Irama, Sangiovanni, Elodie, The Kolors, Alberto Urso, Giordana Angi, Marco Carta, Annalisa, Pierdavide Carone. Durante la premiazione, Vanessa Incotrada ha chiesto in modo malizioso se Carlo Conti si sarebbe mai potuto innamorare della conduttrice di Mediaset.

Maria De Filippi lascia tutti a bocca aperta con la sua affermazione

La riposta del presentatore è stata perfetta, in quanto ha definito Maria De Filippi come “una sorella”. Diversa però è stata la risposta della queen di Canale 5 che ha risposto prontamente alla domanda posta dalla Incontrada. “Innamorata di Carlo? Bè, che dire… lo sono sempre stata, lo sono ancora e lo sarò sempre“. Questa risposta ha lasciato tutti a bocca aperta, mettendo in imbarazzo lo stesso Carlo Conti. Ma la conduttrice ha voluto proseguire, coinvolgendo anche il marito “Anche Maurizio lo era, lo è e lo sarà“.

Le parole di Maria De Filippi su Carlo Conti hanno lasciato tutti senza parole

E Vanessa Incontrada ha poi provato a spiegare quello che intendeva la presentatrice di Mediaset, ovvero che “Ci sono tanti modi di amare…“. Ed alla fine, Carlo Conti ha ironizzato su quanto detto ed dichiarato “Sto diventando rosso ma meno male non si vede”, riferendosi chiaramente alla sua abbronzatura. Esiste un bel rapporto fra i presentatori delle rete rivali e le parole delle De Filippi possono essere un bell’esempio.

Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Maria de Filippi confessione intima: “Mi sono innamorata di un collega. Lo amerò per sempre. Maurizio lo sa. Ecco chi è” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.