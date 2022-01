Maria de Filippi distrugge Milly Carlucci e vuota il sacco: “Non mi ha invitato, mi ha esclusa. Ecco cos’è successo tra noi”

Maria De Filippi è una conduttrice che non ha bisogno di presentazioni, da anni è al timone di seguitissimi show che hanno fatto la storia della tv. Ma come mai ha vuotato il sacco su Milly Carlucci? Ultimamente si sta parlando del ritorno di Amici, creatura di Maria De Filippi, in versione serale. Per il momento non ci sono ancora certezze su quando andrà in onda, ma sicuramente dopo l’ultima edizione di C’è posta per te che prenderà il via l’8 gennaio. E’ però probabile che il talent show di canale 5 possa debuttare sabato 19 marzo. Ma che cosa ha detto, esattamente, la conduttrice, su Milly Carlucci?

Maria De Filippi e la stoccata a Milly Carlucci

Nel 2000, dopo i trionfi di Amici e Uomini e Donne Maria De Filippi ha lanciato una nuova trasmissione destinata al successo: C’è posta per te, ideato insieme ad Alberto Silvestri e Salvatore De Pasquale. Nove anni dopo invece ha realizzato la puntata zero di Italia’s Got Talent. Lei ormai è una donna molto affermata nel mondo dello spettacolo, una che non teme rivali. Qualche tempo fa però ha dichiarato qualcosa a proposito di Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le stelle. Ma che cosa ha detto esattamente?

Perché non va a Ballando con le stelle

E’ capitato in varie occasioni che Milly Carlucci accennasse alla possibilità di avere la De Filippi come ospite a Ballando con le stelle, talent show molto longevo e di grande successo. A un certo punto, pochi anni fa, la padrona di casa di Amici ha voluto chiarire come mai non sia mai apparsa in quel contesto televisivo. Al settimanale Chi la conduttrice aveva riferito che una volta stava vedendo Tale e Quale Show di Carlo Conti dove la Carlucci era ospite e, a un certo punto, aveva sentito la donna dire a Conti di consegnarle l’invito di C’è Posta, ma al suo programma.

Lei inizialmente aveva pensato che si trattasse di una battuta derivata dal sapere che lei e Carlo erano amici. In seguito gli era capitato di rileggere sulle pagine di Chi, in un’intervista a Milly, la proposta di partecipazione al talent show. La conduttrice di Uomini e Donne ha ammesso di aver capito che l’affermazione della collega non era una battuta, ma un’abile mossa di comunicazione per creare attesa sul programma.

A quell’annuncio però non è seguito nessun invito formale a Ballando, quindi rivolta a Milly può dire: “non mi hai mai chiamato”. Secondo lei per la Carlucci niente sarebbe impossibile. Insomma a quanto pare a Maria avrebbe dato fastidio proprio il fatto che la Carlucci avrebbe usato il suo nome per creare suspance ma che poi in effetti non l’avrebbe mai invitata davvero.

