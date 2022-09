Maria De Filippi distrutta dalla morte del cavaliere di Uomini e Donne. Ecco cosa farà per lui, mai successo prima

Anche Maria De Filippi è rimasta sconvolta dal suicidio di Manuel Vallicella, l’ex tronista di Uomini e Donne. A quanto dicono i rumors, infatti, la presentatrice del dating show starebbe preparando un tributo per il giovane da presentare durante una puntata dello stesso. La regina di Mediaset non si lascia molto andare con i protagonisti del suo programma. Mentre ad Amici si lega molto ai suoi giovani talenti anche da un punto di vista personale, aiutandoli nel loro percorso di crescita in prima persona, con le dame e i cavalieri non intrattiene lo stesso tipo di rapporto.

In molte interviste abbiamo appreso che Maria De Filippi arriva in studio all’inizio della puntata e fugge via subito dopo, non intrattenendo con i protagonisti del trono over di Uomini e Donne alcun dialogo se non quelli che avvengono in puntata. Non si può dire lo stesso del trono classico e dei suoi corteggiatori. La donna sceglie personalmente le persone che dovranno assumere questo importante ruolo. E’ molto difficile per lei, considerando che in molti vogliono esclusivamente ottenere il successo sul piccolo schermo e dimenticano il vero obiettivo del programma, ovvero quello di trovare l’amore.

Per questo possiamo dire con fermezza che solo i corteggiatori che riescono a conquistare davvero la sua stima e la sua fiducia, riescono poi ad ottenere anche l’ambito trono. E Manuel Vallicella è stato tra questi. Il ragazzo è arrivato nello studio del dating show per corteggiare Ludovica Valli, che lo rifiutò. Ma successivamente Maria De Filippi lo scelse come nuovo protagonista di Uomini e Donne. La presentatrice lo ha spesso difeso dalle critiche del pubblico e degli opinionisti. La donna infatti ha sempre dimostrato la sua capacità di vedere oltre l’aspetto di una persona e di leggerla nel profondo.

E lo aveva fatto anche con Manuel Vallicella. Maria De Filippi affermava sempre che dietro a quell’aspetto da duro e quei tatuaggi si nascondeva un’anima pura e buona. Oggi le sue parole non possono sembrarci più vere. Un ragazzo che arriva al suicidio deve avere una sensibilità e una fragilità che non gli hanno permesso di affrontare la vita. Altro che duro, l’uomo non è riuscito a combattere neanche con se stesso. La notizia è stata data dal suo amico Enrico Ciriaci ed è stata successivamente confermata dall’esperto di gossip Amedeo Venza, lasciando tutto il mondo del piccolo schermo a bocca aperta.

E sicuramente anche Maria De Filippi, che non ha commentato tramite i social di Uomini e Donne, deve essere stata colpita molto dal fatto che il suo tronista abbia deciso di togliersi la vita. Era il 2019 quando il ragazzo aveva lanciato le prime richieste di aiuto su internet, dopo la morte di sua madre: “O vado avanti, o muoio anche io” scriveva. E dopo soli tre anni si è suicidato. Adesso si dice che la regina di Mediaset stia preparando un tributo in suo onore da mostrare durante una puntata di Uomini e Donne. La notizia non è stata ancora confermata ma ai fans farà sicuramente molto piacere.

