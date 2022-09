Maria De Filippi distrutta, Ecco chi è sua nuora

Maria De Filippi è, senza dubbio, la conduttrice italiana più amata di sempre. Versatile, preparata, empatica e sempre pronta ad aiutare chiunque le stia intorno. Si è guadagnata il rispetto di tutti i suoi colleghi e l’amore di chi ha avuto il piacere di collaborare con lei. I suoi programmi riescono ad unire generazioni e ad abbracciare una grande fetta di italiani pronti ad emozionarsi e a ridere con le sue trasmissioni. Da Amici a Uomini e Donne a C’è posta per te, Maria non sbaglia un colpo. Ma com’è nella vita privata?

Conosciamo tutti il meraviglioso rapporto che lega Maria De Filippi a Maurizio Costanzo. E ancor più noto è l’amore che Maria prova per suo figlio Gabriele. Il ragazzo è stato adottato dalla coppia più amata della televisione italiana quando aveva 13 anni, dopo aver vissuto in un orfanatrofio. Pare che si sia stabilito fin da subito un legame fortissimo con quello che sarebbe poi stato loro figlio. Da quel momento il loro rapporto è stato un crescendo e Maria ha sempre speso parole meravigliose per il giovane.

Della vita sentimentale di Gabriele non si è mai saputo molto. Tuttavia, alcune notizie sono comunque trapelate. Il figlio di Maria De Filippi ha avuto una relazione con Francesca Quattrini, che è poi giunta al capolinea durante il lockdown del 2020. I due avevano infatti iniziato una convivenza necessaria vista la situazione pandemica. Le cose però non sono andate come si sarebbero aspettati. Sarà che la tensione per quello che stava succedendo in Italia ha reso tutti più tesi, sarà che una convivenza non programmata non da mai gli effetti desiderati ma la loro storia è giunta al capolinea.

L’ex fidanzata di Gabriele era comunque estranea al mondo dello spettacolo e sembrava andare molto d’accordo con Maria. Lei infatti è stata molto dispiaciuta per la separazione. D’altronde si sa, parliamo di una donna che ha dimostrato di essere non solo una delle migliori conduttrici della televisione italiana ma anche una persona fortemente rispettosa, umana ed empatica. Basti pensare al modo in cui è sempre pronta ad aiutare i ragazzi che partecipano ai suoi programmi e a quanto questi ultimi la considerino sempre come una madre.

Attualmente le voci circa la vita sentimentale di Gabriele si sono placate. Per un breve periodo si vociferava di un possibile legame con Giulia De Lellis, ovviamente smentito in tempi rapidi. L’influencer ed ex corteggiatrice infatti continua la sua meravigliosa storia d’amore con Carlo Beretta. Chi sarà la nuova fortunata ad entrare in casa Costanzo e ad aggiudicarsi la De Filippi come suocera? Non ci resta che augurare a suo figlio la fortuna di imbattersi in una nuova e meravigliosa relazione. Voi che ne pensate? Commentate sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

Maria De Filippi distrutta, Ecco chi è sua nuora scritto su Più Donna da Imma Bartolo.