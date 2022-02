Maria De Filippi distrutta, lo sfogo dopo Sanremo: “L’ho cacciato e mi dispiace. Ho sbagliato. Ecco la verità” Mai successo prima

Maria De Filippi ha rivelato un dettaglio di Amici di cui si è pentita moltissimo, avendo scartato un cantante che poi è diventato molto famoso. La regina di Mediaset con le sue trasmissioni è diventata anche un trampolino di lancio per i personaggi del mondo dello spettacolo, una vera e propria mecenate dei giorni moderni. A Uomini e Donne arrivano persone che hanno l’intenzione di farsi conoscere dal pubblico e di riuscire a inserirsi in questo ambiente. Così, sono tantissimi quelli che riescono a farsi notare. In molti si inseriscono nel giro di reality show: si può dire infatti che tra il Grande Fratello Vip e L’isola dei Famosi sembra si sia ricreato un altro trono.

C’è chi ha ancora più successo, come Giulia De Lellis, che è riuscita a sfondare anche nel mondo del cinema. La stessa Tina Cipollari ha iniziato la sua carriera televisiva partendo come corteggiatrice, quindi come tronista. Insomma, sono in molti a dover ringraziare Maria De Filippi e il suo cast per aver dato loro una possibilità lavorativa. Ma il fiore all’occhiello della Queen non è Uomini e Donne. Nel dating show il suo unico obiettivo è quello di creare coppie, non personaggi. La trasmissione ideata allo scopo di dar vita a nuovi protagonisti dello show business è proprio Amici.

La scuola per giovani talenti di Maria De Filippi rappresenta una vera e propria scorciatoia per i ragazzi di talento. Oggi sono ormai in moltissimi gli artisti che hanno la possibilità di credere nella propria arte e di inseguirla con determinazione. Da un lato, sicuramente questo è un dato positivo, perché c’è una ampissima scelta. Dall’altro lato, i giovani si ritrovano a dover sgomitare per farsi notare dalle case di produzione discografica o dal pubblico italiano. Fortunatamente, i social rappresentano sicuramente un’arma in loro favore. Negli ultimi giorni a Sanremo stiamo vedendo Matteo Romano, che ha spopolato proprio su Tik Tok.

Ma non tutti sanno utilizzare quest’arma a loro vantaggio e i giovani che entrano ad Amici riescono sicuramente a farsi notare più di tutti. Del resto, le trasmissioni di Maria De Filippi sono sicuramente quelle che ottengono più risultati in fatto di share su Mediaset. Non solo, la conduttrice e il suo staff coinvolgono produttori, radio, che seguono il percorso dei ragazzi. Difatti, così come il tik toker, oggi a Sanremo ci sono anche più cantanti usciti dalle gonne della presentatrice: Sangiovanni, Aka7even, Emma Marrone. Ma non sempre la produzione della famosa scuola ha scelto bene.

Maria De Filippi ha ammesso di aver fatto un grande errore in passato. Un rimpianto che si è portata dietro, considerando che da Amici è stato scartato uno dei cantanti più amati e apprezzati dagli italiani. “Non ho tanti rimpianti, a volte sono passate persone molto brave, talentuose e non ce ne siamo accorti. Penso sia anche normale. Due anni fa passò Ultimo qua, e chi fece le selezioni all’epoca non se ne accorse. Mi è dispiaciuto, io e lui ci sentiamo al telefono ed abbiamo un ottimo rapporto”. Insomma, la Queen è dispiaciuta di non poter vantare anche il famoso cantante tra le sue fila.

