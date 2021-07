maria-de-filippi-e-il-titolo-di-studio-conseguito:-rimarrete-a-bocca-aperta

La presentatrice di punta di Mediaset, Maria De Filippi, ha conseguito un titolo di studio sorprendente che non tutti sanno, ecco quale è.

Maria De Filippi non ha certo bisogno di presentazioni, è una delle presentatrice italiane più famose ed amate della televisione. Conduce tanti programmi di successo ed è anche diventata una vera e propria imprenditrice dopo aver fondato, qualche anno fa, una sua società di produzione.

Attualmente i suoi programmi sono in vacanza ma torneranno puntualmente a settembre, quando ripartirà ufficialmente tutta la programmazione di Mediaset. Attualmente, però, sta andando in onda Temptation Island, programma che lei non conduce direttamente ma che comunque produce.

Nel prossimo autunno ritorneranno Amici, Uomini e Donne, C’è Posta per te, trasmissioni di punta del colosso Mediaset. In più, si vocifera, che la presentatrice dovrebbe condurre anche un altro programma in prima serata, ma ancora non si sa molto su questa notizia.

Maria De Filippi, ecco il suo titolo di studio.

La conduttrice di Amici è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Ovviamente, data la sua enorme popolarità, succede spesso che escono fuori notizie a sua insaputa. Sposata con Maurizio Costanzo da ben 25 anni, i due ci tengono a tenere ben separata la loro vita dai riflettori.

Ad esempio, molto interessante è il titolo di studio che possiede la conduttrice. Molti non sanno che la presentatrice di C’è Posta per Te è laureata. Dopo essersi diplomata al liceo classico, ha frequentato l’università di Pavia e si è laureata in giurisprudenza con voto finale di 110 e lode, quindi il massimo dei voti.

In seguito, aveva anche deciso di diventare magistrato, ma proprio nel momento in cui doveva iniziare a studiare in questo campo, conobbe ad un convegno il suo futuro marito Maurizio Costanzo. I due cominciarono a collaborare e poi è iniziata la sua straordinaria carriera nell’ambito della televisione, ricca di successi e soddisfazioni.