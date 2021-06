Maria De Filippi e Sabrina Ferilli: schiaffi in diretta, è accaduto davvero

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, schiaffi in diretta: è successo per davvero, resterete anche voi increduli dinanzi a questo siparietto.

Schiaffi in diretta tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli: ricordate? Fonte Foto: Screenshot video

Formano una delle coppie più amate della televisione italiana, Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. Legate da un’amicizia che va avanti da anni, le due splendide donne sono solite intrattenere il loro pubblico con simpatici e divertentissimi siparietti. Ricordate, ad esempio, a Tu si que Vales quante gliene ha combinate la regina di Mediaset all’attrice romana? Beh, decisamente tantissime. Però, diciamoci la verità, è proprio questo il bello della loro amicizia, no?

Voi ricordate quando, nel corso di una puntata di Amici, volarono schiaffi tra Sabrina Ferilli Maria De Filippi? Certo, sia chiaro: schiaffi del tutto innocenti, ovviamente! Ebbene, voi ricordate, però, questo momento? Tranquilli, ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria. Anche se, ve lo anticipiamo, è un siparietto davvero imperdibile!

Correva esattamente l’edizione di Amici del 2016 quando, in seguito al gioco della cabina telefonica con Rudy Zerbi, la splendida Sabrina Ferilli ha perso la “sfida”. Ed ha dovuto pagare pegno. In che cosa è consistito? Semplice: chiamare Luca Argentero in diretta televisiva. Diciamoci la verità: chi è non vorrebbe pagare un pegno del genere? Ebbene: Sabrina Ferilli è stato costretta a farlo. E, al centro studio con Maria De Filippi, ha avuto una conversazione telefonica con il bell’attore torinese.

Una conversazione piuttosto strana, c’è da ammetterlo. Durante la quale Sabrina Ferilli ha toccato diversi argomenti. A partire, quindi, dai denti rifatti. Fino all’invito per una cena fuori. Ovviamente, sia chiaro: era tutto uno scherzo. E a confermarlo c’era proprio la padrona di casa che, mentre l’attrice romana parlava con Luca Argentero, “schiaffeggiava” la Ferilli perché si atteneva affatto al copione. Guardate un po’ qui:

Vi assicuriamo: il siparietto è stato davvero tanto simpatico e divertente. Ed ha confermato, ancora una volta, quanto la loro amicizia sia speciale ed unica.

Fonte Foto: Instagram

Noi non vediamo l’ora di rivederle insieme a Tu si que Vales, voi?