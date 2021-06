maria-de-filippi,-ex-volto-di-uomini-e-donne-la-attacca:-accuse-pesantissime

La conduttrice di Canale 5 ha ricevuto un attacco mediatico da un ex personaggio del dating show: quale motivo.

Tra i volti più blasonati del mondo Mediaset non può che esserci lei, Maria De Filippi. La conduttrice e madrina assoluta di diversi show di Canale 5 è quasi sempre la preferita tra il pubblico.

Tra Amici e Uomini e Donne, il “comandante” non cambia mai pelle, mostrando sicurezza nel suo lavoro e soprattutto generosità. Quest’ultima è una dote indiscutibile per la moglie di Maurizio Costanzo che stavolta ha dovuto fare i conti con un’accusa davvero pesante.

Il duro attacco è arrivato per mano di un ex volto del dating show. Si tratta di Giuliano Giuliani, il quale ha fatto subito il suo nome per un avvenimento piuttosto grave. In sostanza si parla di un evento che riguarda la salute di un ex concorrente, tirato in ballo proprio da Giuliani

La conduttrice messa alla “gogna” mediatica dall’ex tronista

E’ la prima volta che sentiamo parlare di una Maria De Filippi, in difficoltà con la sua “gente”. Mediaset l’ha sempre considerata all’altezza della situazione così come il pubblico e i concorrenti iscritti sulla sua lista.

Parecchi volti dello spettacolo, una volta usciti di scena si sono affidati a lei, per trovare la strada giusta per il futuro. Stavolta invece pare abbia fatto un passo indietro, non da lei e la sua magnanimità.

A puntare il dito contro di lei è Giuliano Giuliani, ex tronista di Uomini e Donne, il quale ha fatto il nome di un certo Rocco Di Perna, scomparso, perchè lasciato solo, in balia di una fulminante depressione.

LEGGI ANCHE —–> Meghan Markle, lei e Harry stupiscono il mondo: “Ora basta”

Leggi anche –> Simona Ventura, l’entrata in scena stupisce il mondo: “Pazzesco” – VIDEO

Il mondo della tv è in lutto per l’ex simbolo del dating show, il quale una volta uscito di scena dalla trasmissione si è tolto la vita, lasciano tutto il mondo della Mediaset senza parole. Giuliani ha accusato pesantemente la De Filippi, di non averlo seguito e dato i suoi celebri suggerimenti per la vita.