Maria de Filippi fa 60 anni, al suo compleanno solo le amiche più strette. Ecco chi sono le famosissime invitate

Ogni volta che Maria de Filippi si lancia in un nuovo progetto fa sempre centro, basti pensare che quasi tutti i suoi programmi battono puntualmente la concorrenza. Nel privato, poi, ha costruito una bella famiglia. Il marito Maurizio Costanzo è il suo punto di riferimento, il “maestro” che le ha insegnato ad approcciarsi al mondo della televisione quando era ad inizio carriera. Ma il celebre giornalista è soprattutto il grande amore della sua vita. Insieme hanno adottato Gabriele che oggi è un bravissimo ragazzo, nonché un instancabile lavoratore come la mamma.

Per la sua festa di compleanno la De filippi non farà le cose in grande data l’emergenza Covid. Da quel che è trapelato la regina di Canale 5 festeggerà separatamente con le persone a lei più care. In particolare le sue amiche di sempre. Il 5 dicembre infatti non mancheranno Sabrina Ferilli, Mara Venier e Romina Power. Anche la Power ha da poco festeggiato un compleanno importante, i suoi primi settantanni. L’artista americana è andata spesso ospite nelle trasmissioni della De Filippi. Entrambe schiette e poco avvezze alla mondanità, tra Maria e Romina c’è una bella intesa, creata sulla base di un rispetto reciproco.

La Venier, invece, è una delle migliori amiche della conduttrice di Canale 5. Come ci ha sempre tenuto a ricordare, Mara ha ricevuto un importante sostegno da Maria de Filippi quando era stata “fatta fuori” dalla Rai improvvisamente. La collega le ha proposto di sedersi tra i giurati di “Tu si que vales” e, grazie a quell’impegno lavorativo, la Venier è riuscita a superare la morte di mamma Elsa e ad uscire dalla depressione che la stava divorando.

Durante il periodo della conduttrice di “Domenica In” a Mediaset, il legame tra loro è diventato ancora più forte, tanto che appena ha potuto Mara ha invitato l’amica nel salotto domenicale di RaiUno per farle una delle interviste più intense e profonde che la De Filippi abbia mai rilasciato. Recentemente la presentatrice ha rivelato di avere, ancora oggi, molta paura di sbagliare nel lavoro. Inoltre, ha ricordato come, all’inizio, “C’è posta per te” non andasse bene negli ascolti. In seguito, ha cambiato e perfezionato il format. Inutile dire che il people show, dopo vent’anni di messa in onda, è ancora uno dei programmi più visti e amati di Canale 5.

Insomma, anche lei, come tutti i comuni mortali, ha commesso errori, ma non ha mai smesso di scendere in campo e combattere per ciò in cui credeva. Con il duro lavoro è sempre stata in grado di aggiustare il tiro ed intercettare i gusti del pubblico. Sia “Uomini e donne” che “Temptation Island” sono grandi successi grazie a Maria de Filippi, che li ha fatti diventare programmi cult, di cui tutti parlano anche sul web. “Tu si que vales” poi, è confezionato talmente bene da battere sempre la spietata concorrenza di Milly Carlucci e del suo “Ballando con le stelle” Infine, c’è “Amici” che ha lanciato talenti musicali di livello, come Emma Marrone e Alessandra Amoroso.

Per i suoi sessantanni, la De Filippi non potrebbe chiedere di più. Forse, in futuro, le piacerebbe diventare nonna, ma Gabriele, come la stessa conduttrice ha rivelato, è tornato single qualche mese fa. Era andato a convivere con la fidanzata, ma i lockdown prolungati li hanno fatti entrare in crisi fino a lasciarsi. A questo punto, Maria dovrà attendere un po’ di più prima di cullare tra le braccia un nipotino. Ma, quando succederà, magari avrà più tempo da dedicargli. La conduttrice ha infatti affermato di non voler rimanere davanti le telecamere per sempre. Probabilmente il suo futuro sarà dietro le quinte. Per adesso, però, resta la regina indiscussa del piccolo schermo. Auguri!

Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.