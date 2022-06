Maria De Filippi fatta fuori da Amici l’anno prossimo. Al suo posto proprio lei. L’annuncio di Berlusconi sconvolge i fan

Maria De Filippi è ben consapevole che la sua egemonia in Mediaset sta per giungere al termine e per questo probabilmente non condurrà la fase iniziale della prossima stagione di Amici, per intervenire soltanto durante il serale. L’età avanza e la presentatrice, nonostante la forma smagliante, non è immortale. Come un buon vecchio vino, la donna che non si è certo mai distinta per la sua bellezza sembra aver acquisito sempre più fascino, e oggi possiamo dire con convinzione che è una gran bella signora. Spesso la vediamo ore e ore su tacchi vertiginosi con il suo fisico invidiabile.

Si può dire che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo non condividono le stesse idee in fatto di alimentazione e attività fisica. Nonostante ci sembri più attiva che mai, non dobbiamo dimenticare che anche la presentatrice aggiunge ogni anno una candelina alla sua torta di compleanno. In Mediaset è periodo di cambio generazionale e bisogna assolutamente trovare qualcuno che prenda il suo posto. Sarà impossibile, quando quel giorno accadrà, dimenticarla al timone dei suoi programmi. I suoi modi di fare, la sua spontaneità, la sua schiettezza e la sua empatia sono entrate nei nostri cuori.

Ci sembra impossibile che esista qualcuno in grado di prendere il posto di Maria De Filippi. Ma è giunto il momento di trovarlo. Negli ultimi periodi si dice che la Mediaset stia puntando, per questo, proprio sulla compagna di Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin. Ed è proprio a lei che si dice la presentatrice avrebbe chiesto di condurre Amici durante la prima fase della trasmissione. Durante i primi mesi, nella scuola per giovani talenti, i professori sono impegnati a formare i loro allievi, aiutarli a migliorarsi e soprattutto creare la squadra da presentare successivamente al serale.

Ogni pomeriggio possiamo seguire le lezioni e le vicende dei ragazzi sul daytime. Mentre durante il week end va in onda lo speciale pomeridiano. I professori scelgono degli altri talenti che dovranno sfidare gli allievi altrui. Bisogna essere molto bravi per riuscire a mantenere la maglietta di Amici. I ragazzi sono costantemente sottoposti a pressioni, e non sempre le reggono al meglio. Maria De Filippi è sempre pronta ad intervenire, per ascoltarli e dare loro consigli preziosi. Questo l’ha portata ad affezionarsi sempre più agli alunni della sua scuola, con cui condivide un rapporto speciale.

Ma non è detto che lo farà anche l’anno prossimo. Probabilmente lascerà il suo posto come conduttrice di Amici a Silvia Toffanin. Successivamente, Maria De Filippi rientrerà in scena solo per il serale, la fase più importante della trasmissione. Forse anche per questo la presentatrice sta cercando qualcuno che possa ricoprire l’incarico di mental couch. Un ruolo che lei ha ricoperto giorno dopo giorno, ma che con la sua assenza potrebbe diventare indispensabile. Sembra che ci siano delle trattative in corso con Chiara Ferragni, che potrebbe andare nella scuola una volta alla settimana per ascoltare i ragazzi e aiutarli con le loro insicurezze. Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

