Maria De Filippi, furiosa come non mai: “Sono stata usata”. Verrà mandato tutto in onda

Il nuovo palinsesto Mediaset è stato ormai ufficializzato. Maria De Filippi sarà ancora la regina dei programmi più amati dal pubblico italiano. Tra questi, sabato 17 settembre 2022 tornerà il divertentissimo varietà Tu si que Vales e al timone della conduzione ci saranno nuovamente Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Anche i giurati saranno sempre gli stessi: Mari, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Teo Mammucari.

Le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales sono cominciate già a inizio agosto così come testimoniato anche dalle Instagram stories di Belen Rodriguez. La casa di produzione sarà ancora la Fascino di Maria De Filippi. Particolare importanza verrà data al simpatico Giovannino che, con la complicità della padrona di casa, è il disturbatore ufficiale di Sabrina Ferilli. Nei suoi confronti, infatti, vengono fatti tantissimi scherzi e, molto spesso, ad architettarli è proprio la sua amica Maria con la quale ha un meraviglioso rapporto non solo lavorativo ma anche privato.

Il programma, come è ben noto, è finalizzato a dimostrare le peculiarità, la bravura e il talento su diverse discipline dei concorrenti che vi partecipano. Ebbene, uno di loro, nelle ultime registrazioni, ha fatto infuriare Maria De Filippi come non mai tanto da farle perdere la pazienza. Tutti noi siamo soliti conoscerla e vederla sempre molto professionale, ligia al dovere e pacata. Le basta avere una delle sue caramelline perennemente in bocca per placare ogni tipo di emozione. Questa volta però, nulla è riuscito a domarla.

In una recente intervista al settimanale Oggi Maria De Filippi ha svelato ciò che è accaduto durante le ultime registrazioni. “Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in tv ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv. Poi mi sono pentita e addirittura sentita in colpa per la reazione avuta. Detesto perdere il controllo. Vedrete tutto, perché tutto andrà in onda.”

Dunque, sicuramente tra poche settimane vedremo ciò che ha fatto perdere le staffe a 'Queen Mary' e vedremo una versione inedita di lei. Magari ciò che verrà mostrato potrà servire da lezione ai prossimi concorrenti perché se c'è una cosa che la conduttrice proprio non sopporta è la mancanza di rispetto, soprattutto a lavoro.

Maria De Filippi, furiosa come non mai: “Sono stata usata”. Verrà mandato tutto in onda scritto su Più Donna da Imma Bartolo.