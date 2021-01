Una puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri, 30 gennaio 2021.

C’è posta per te: Gianni Morandi e Maria De Filippi come non li avete mai visti

C’è posta per te è un programma condotto da Maria De Filippi. Ormai, per gli italiani è un appuntamento settimanale a cui non possono e non vogliono sottrarsi, il sabato sera è solo per lei, Queen Mary e il racconto delle sue storie. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dello show, ed è accaduto qualcosa che per molti utenti del web ha segnato la storia della televisione italiana.

La storia di Giovanni e il gesto di Queen Mary

La prima storia raccontata magistralmente dalla conduttrice, ha come protagonista Giovanni, un uomo di origini sicule, invitato a C’è posta per te da sua figlia Cristina. La donna, vuole aiutare suo padre a superare la morte di Graziella, la moglie deceduta il cui lutto non è mai stato elaborato da Giovanni. Cristina invoglia il padre ad uscire, a riprendere i contatti con i suoi amici, vuole che riprenda in mano la sua vita. Per riuscire nell’intento, chiede aiuto a Maria De Filippi e al super ospite Gianni Morandi.

Giovanni, al ricordo della sua amatissima moglie non trattiene le lacrime e Gianni Morandi prova così a consolarlo, ma niente riesce a placare la sua tristezza. Ma, è Maria che con un colpo di scena inaspettato, prova a riportare un po’ di buonumore, prende la chitarra del cantante ed accenna qualche accordo.

Leggi anche——>“A un passo dalla morte”, Tina annienta Gemma Galgani: questa volta ha esagerato

Leggi anche——–>Domenica In, anticipazioni ed ospiti di Mara Venier nella puntata del 31 gennaio

A questo punto, il popolo del web si è letteralmente sbizzarrito, milioni i commenti in suo favore tra le varie piattaforme social. Ancora una volta Maria De Filippi è stata proclamata la regina indiscussa del sabato sera.

The post Maria De Filippi gesto choc a C’è posta per te appeared first on Solonotizie24.