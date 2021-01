maria-de-filippi,-il-retroscena:-“se-non-fossi-stata-sposata-con-maurizio…”

Maria De Filippi ha rilasciato una dichiarazione importante. La sua profonda intelligenza, scolpita nelle sue parola, ha di nuovo lasciato il segno.

Maria De Filippi: Non bada alla critiche. Pensa solo a migliorarsi

Che Maria De Filippi fosse una donna estremamente intelligente è chiaro a tutti. Che fosse molto saggia anche. Ed è per questo che le sue parole seppur insolite, perché pronunciate da un personaggio famoso, anzi famosissimo, non hanno poi “sconvolto” più di tanto gli animi di chi la segue con piacere da anni e, con affetto. Chi conosce infatti Maria De Filippi attraverso i suoi programmi, sa bene che la conduttrice è una persona estremamente umile, che lavora sodo e che possiede un’arte, rara, rarissima: quella di comprendere le emozioni di chi ha di fronte, riuscendo a tirare fuori il meglio di qualsiasi persona le si trovi davanti. Questa sua forte capacità di empatizzare con il prossimo l’ha resa celebre ed è questo, uno dei segreti del suo successo. L’altro ingrediente? Il lavoro, quello duro.

Maria De Filippi: è grata a Maurizio. La sua presenza è per lei fonte di gioia

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono state e, sono ancora, una delle coppie della televisione italiana più chiacchierate. La differenza anagrafica e la notorietà di Maurizio indussero molti, all’inizio della loro relazione, a nutrire sospetti circa il reale interesse di Maria. Ma la conduttrice con il tempo, il duro lavoro e un po’ di sano egoismo rispetto alle critiche, ha saputo mettere tutti a tacere. Non solo, oggi è felice ed innamorata di Costanzo, ma è anche diventata una delle conduttrici più amate d’Italia, il merito? Tutto suo e, per sua stessa ammissione del suo compagno che ha sempre creduto in lei:”Quando ho iniziato a fare televisione, tutti dicevano ‘la fa perché sposata con Maurizio’. Era vero: non avrei mai avuto la possibilità di fare un numero zero di un programma se non fossi stata sposata con Maurizio. Era vero.

Sapevo anche che se poi il programma non andava bene, mi cacciavano. Maurizio si era già sposato tre volte… e tutte e tre le volte erano successe delle cose. Non ho fatto un dramma di una cosa vera, mi è servita a cercare di far bene, non a dire ‘cattivi voi che lo dite’. Sarebbe stato inutile, perché tanto lo avrebbero detto comunque. Era meglio che lavorassi e mi preparassi per il programma”.

