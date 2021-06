maria-de-filippi,-il-suo-ufficio-stampa-al-veleno-“a-chi-…”

Maria De Filippi e Barbara D’Urso sono sicuramente due delle conduttrici più amate e più importanti della televisione italiana. Da sempre le due conduttrici lavorano a Mediaset e potremmo definirle entrambe le regine di Canale 5. Da un po’ di tempo, alcuni rumors le vorrebbero antagoniste ma in realtà sembrerebbe che tra Barbara e Maria non ci siano mai stati grossi problemi o comunque qualcosa di tanto grave. In questi ultimi giorni sembra che si sia diffusa una notizia secondo la quale Maria De Filippi potrebbe sostituire Barbara D’Urso. Ma dove? E soprattutto quando? Facciamo un pò di chiarezza.

Maria De Filippi pronta a sostituire Barbara D’Urso?

Ebbene sì, in questi ultimi giorni si è diffusa una notizia che sta destando parecchio scalpore. Non è di certo una novità il fatto che in casa Mediaset da un po’ di tempo a questa parte, si parli di cambiamenti in arrivo. Da qualche mese si parla di un possibile abbandono di Barbara D’Urso ad alcuni suoi programmi televisivi. Si è parlato anche di un nuovo programma che dovrebbe andare in onda la domenica pomeriggio al posto di Domenica Live e che sarebbe affidato a Lorella Cuccarini. Ma cosa c’è di vero in questa notizia?

Lorella Cuccarini in onda la domenica pomeriggio al posto di Domenica Live, l’indiscrezione

Adesso, invece, si parlerebbe della possibilità quindi che Maria De Filippi possa sostituire Barbara D’Urso. Si è detto infatti, in queste settimane, che sia Domenica live che Live Non è la D’ Urso saranno cancellati per la prossima stagione 2021/2022. Ebbene, secondo quanto ancora emerso da alcune indiscrezioni potrebbe anche esserci la possibilità che nella stessa fascia oraria riservata a Barbara, possa andare in onda un programma prodotto dalla società Fascino, che per chi non lo sapesse è di proprietà della stessa Maria De Filippi . Si tratterebbe sostanzialmente del programma che dovrebbe essere condotto da Lorella Cuccarini.

La precisazione di Maria De Filippi e il comunicato ufficiale

Adesso però, dopo tante chiacchiere e tante indiscrezioni l’ufficio stampa della stessa Maria De Filippi ha chiarito la questione attraverso un post pubblicato su Instagram. “È più di un mese che leggo notizie nei vari blog televisivi che danno per certo una produzione targata Fascino la domenica pomeriggio su Canale5 ma so per certo che non è vero… la domanda sorge spontanea perché? A chi giova tutto questo? Tutte ste fake news?”. Questo quanto si legge.