maria-de-filippi,-il-triste-ricordo-per-la-collega:-“non-riesco-a-salutarti”

La De Filippi si espressa nei confronti di una donna di spettacolo che rimarrà per sempre nei nostri cuori.

Maria De Filippi, conduttrice Mediaset (foto dal Web)

Oggi, 5 luglio 2021, la televisione italiana ha perso un personaggio che ha fatto la storia. Era una presentatrice, cantante, ballerina, insomma, una showgirl nel verso senso della parola. La sua carriera è stata sconfinata e con la sua allegria e positività ha deliziato il pubblico di diverse generazioni.

Il suo era, come ha ricordato Renzo Arbore, l’intrattenimento quello bello, semplice ed elegante. Insomma, una donna di spettacolo che ha saputo entrare nel cuore degli italiani e che ci rimarrà per sempre. Numerosi i programmi che ha presentato con il suo inconfondibile piglio, la sua empatia e quello speciale quid in più che ci mette solo chi è in grado di bucare lo schermo.

Innumerevoli i colleghi e gli affezionati spettatori estremamente addolorati per la sua scomparsa che ancora non riescono a capacitarsene. A poche ore dalla sua morte, in effetti, è difficile esprimersi nella maniera giusta per commentare questa infelice notizia.

A dare l’annuncio è stato proprio Sergio Japino, suo storico compagno, che ha riservato queste parole bellissime per Raffaella Carrà: “È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”.



Maria De Filippi ha ricordato così Raffaella Carrà

A tal proposito, Maria De Filippi, ancora incredula, ha raccontato di come è venuta a conoscenza della perdita della regina del piccolo schermo. Ha dichiarato, infatti, di aver ricevuto un messaggio su Whatsapp e che, nel leggerlo, ha subito pensato che non fosse vero.

Maria De Filippi insieme con Raffaella Carrà (foto dal Web)

Ha poi aggiunto che, per la verità, è un po’ così. La Carrà nazionale e il suo talento non moriranno mai, saranno perennemente presenti nei nostri ricordi. La sua capacità di emozionare e di arrivare alla gente saranno sempre parte di noi.

La signora di Mediaset, inoltre, ha voluto comunicare la sua enorme stima nei confronti di un mito della tv, ricordando degli aneddoti ed esprimendosi in questi termini:

“Un giorno mi ha detto: ʻQuando vieni all’Argentario giochiamo a Burraco, sono certa che ti battoʼ. Anche io ne ero certa e ne sono certa ancora. Quando è venuta ad Amici, era tutto pronto: canzoni, coreografie… Si è seduta sugli scalini e mi ha detto: ʻFammi vedere cosa hai preparatoʼ.”

E, quindi, ancora, ha terminato, dicendo: