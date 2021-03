Maria De Filippi, indossa sempre due oggetti | Svelato il motivo

Maria De Filippi è la regina di Mediaset e i suoi programmi sono tra i più seguiti in tutta Italia. Di lei si sa tutto, o quasi, infatti non molti sanno quali siano gli oggetti da cui non si separa mai e il loro significato profondo.

Maria De Filippi è senza ombra di dubbio la conduttrice più importante di casa Mediaset raggiugendo altissimi picchi di share. La sua professione però non si limita alla conduzione poichè è anche autrice di ‘Uomini e Donne‘, ‘C’ è posta per te‘, ‘Tu si que vales‘ e ‘Amici‘. Infatti non tutti sanno che è anche comproprietaria della casa di produzione televisiva ‘Fascino PGT‘, che realizza tutte le trasmissioni condotte da lei e dal marito Maurizio Costanzo e altre appartenenti alle reti Mediaset.

Come la sua vita televisiva anche la sua vita privata è costantemente al centro dell’attenzione mediatica dato che suo marito, Maurizio Costanzo, è uno dei giornalisti più influenti d’Italia. Il loro amore dura da più di 25 anni ed è uno dei più solidi dello show business. Non da meno è il suo stile che affascina milioni di spettatori, sempre sofisticato e sobrio, che esprime appieno la sua personalità. Ci sono due cose però che non toglie mai, anche se l’abbigliamento è elegante o sportivo: sapete che cosa sono? Scopriamolo insieme!

I due oggetti da cui non si separa mai

Maria De Filippi è un’icona di stile, sempre sofisticata e mai esagerata, ma ci sono due cose da cui non si separa mai: due collane regalate da due uomini molto speciali! Di solito quasi nessuno ci fa caso ma ad ogni apparizione televisiva al suo bel collo pendono quei bellissimi gioielli di oro giallo e oro bianco: il primo è un scapolare, regalatole dal marito mentre il secondo è una semplice catenina a goccia, regalatole da Riccardo Tisci stilista di Givenchy.

LEGGI ANCHE—-> Regina Elisabetta: ha un vizio irrefrenabile | Non può farne a meno

LEGGI ANCHE—–> Rudy Zerbi: spunta foto con i capelli | Sembra un’altra persona!

Queen Mary non indossa mai gioielli per un vanto femminile ma più per un significato profondo a cui si lega. Lo scapolare infatti ha una medaglietta rettangolare d’oro giallo su cui vi è la raffigurazione della Madonna e più precisamente la Vergine del Carmine.

LEGGI ANCHE—-> Maria De Filippi: è stata la sua amante | Il retroscena inedito

LEGGI ANCHE—-> Maria De Filippi, il mistero dei regali di C’è Posta per te | La Venier svela chi paga

Il significato nascosto dello scapolare

Proprio per il fatto che la De Filippi non se ne separa mai ci dà l’idea della profonda fede e dell’amore che esprime verso Maria, sottolineando in maniera tacita quanto sia devota e credente. La catenina scende in avanti sulla scollatura e dietro la schiena, simboleggiando protezione nel cammino e spalle coperte dai pericolo. La collana della conduttrice è ulteriormente personalizzata, sul retro infatti riporta un’incisione di cui la stessa Maria non ha voluto rivelare il significato.

Tutti i gioielli indossati seguono lo stile elegante, sofisticato e a tratti sportivi di Maria De Filippi ma da anni non si separa mai da quel simbolo così prezioso per lei e che ce la fanno amare ancora di più.

L’articolo Maria De Filippi, indossa sempre due oggetti | Svelato il motivo proviene da Political24.