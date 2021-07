Maria De Filippi inizierà Amici omaggiando Michele Merlo e …

Ricorderete purtroppo che qualche settimana fa è venuto a mancare Michele Merlo. Quest’ultimo era soltanto un giovane di quasi 30 anni, che abbiamo conosciuto grazie alla sua partecipazione al programma Amici di Maria De Filippi. La notizia della sua morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno visto la sua giovane età e il fatto che stesse bene, almeno fino a qualche giorno prima il suo decesso.

Michele Merlo, la scomparsa prematura del giovane cantante di Amici

Purtroppo il giovane ha iniziato a stare male e nel giro di pochi giorni è venuto a mancare in modo davvero terribile. È stato, infatti colpito da una leucemia fulminante e da lì a breve purtroppo è deceduto per delle complicazioni, lasciando un vuoto incolmabile non soltanto nella vita dei suoi cari, ma anche di tutte le persone che lo hanno conosciuto e amato. Una di queste è Maria De Filippi che ha avuto modo di conoscere Michele proprio per il fatto che quest’ultimo abbia preso parte al suo programma.

Il ricordo di Maria De Filippi e il ringraziamento del padre

In queste settimane Maria De Filippi sembra aver pubblicato una lettera sui social di Witty ricordando proprio Michele Merlo. La stessa cosa ha fatto anche la redazione di Amici, che ha così ricordato il giovane cantante che purtroppo è venuto a mancare prematuramente. Lo stesso padre di Michele Merlo ha voluto così ringraziare la conduttrice per le belle parole e per l’affetto dimostrato al figlio, prematuramente scomparso. Inoltre, sembrerebbe esserci una novità o meglio una indiscrezione lanciata proprio in queste ore che riguarderebbe proprio Maria De Filippi e Michele Merlo.

Ad Amici 2022, il ricordo di Mike Bird ecco l’indiscrezione

Sembrerebbe infatti che durante la prima puntata di Amici verrà sicuramente ricordato Mike Bird o meglio Michele Merlo e sarà dedicato a lui uno spazio piuttosto commovente. A lanciare questa indiscrezione sembrerebbe essere stato l’influencer Amedeo Venza. “La prima puntata della prossima edizione di Amici inizierà con un commovente ricordo di Mike Bird“. Queste le parole da lui dichiarate. In realtà l’indiscrezione sarebbe stata lanciata anche da Blasting news secondo cui gli autori del programma Amici di Maria De Filippi stiano pensando proprio un modo per poter omaggiare Michele. “Per la prima puntata di Amici 21 che sarà trasmessa il 18 settembre su Canale 5, è in programma anche un doveroso e commovente omaggio per Michele Merlo, che all’epoca della sua partecipazione al talent show, si faceva chiamare con lo pseudonimo di Mike Bird. E chissà se, in vista di questo omaggio che verrà fatto a Michele, Maria De Filippi non riuscirà a coinvolgere anche Emma Marrone, che in quell’edizione di Amici era la coach del cantante nella fase serale“. Questa ancora quanto si legge sulle pagine di Blasting news.