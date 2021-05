Autrice dei programmi di successo di Maria de Filippi, Raffaella Mennoia è oggi uno dei volti noti della tv nonostante lavori dietro le quinte di format come Uomini e Donne, Temptation Island e non solo. Raffaella lavora con Queen Mary da quando è molto giovane, in una recente intervista ha rivelato che il suo rapporto con la conduttrice all’inizio non è stato facile, anzi Maria la riteneva troppo maestrina e saputella.

Raffaella Mennoia: “Lavorare con lei è molto facile: ora ci capiamo”

Al settimanale Nuovo Raffaella ha parlato del suo lavoro, di quanto sia affezionata a Maria de Filippi e come quest’ultima l’abbia aiutata a crescere professionalmente nonostante qualche attrito iniziale: “All’inizio le stavo antipatica perché mi trovava saputella, facevo interventi da maestrina. Ormai ci capiamo al volo. Lavorare con lei è molto facile, anche per i nuovi arrivati, se sbagli è perché non ha voluto ascoltare quello che ti ha detto”.

Raffaella lavora con Maria de Filippi quotidianamente, le due sono oggi molto affiatate e sanno capirsi al volo. Anche in merito a Temptation la Mennoia tiene conto del parere di Maria che solitamente non sbaglia le valutazioni sui protagonisti scelti. Raffaella dopo essere stata legata all’ex tronista Jack Vanore da qualche anno ha una relazione con Alessio Sakara, maestro d’arti marziali protagonista di Italia’s go talent accanto a Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni.

Raffaella Mennoia e Alessio Sakara un amore riservatoù

Raffaella Mennoia ci tiene a tenere la sua vita privata lontano dal gossip nonostante entrambi siano personaggi pubblici molto seguiti sui social. In questi anni i due sono apparsi raramente insieme in modo ufficiale, anche sui loro profili non amano condividere momenti della loro quotidianità.

Tuttavia la redattrice ci tiene a precisare che il coinvolgimento di Alessio a Italia’s got talent non è merito suo, anzi è stato causale e improvvisato: “Non c’è il mio zampino. Maria ha conosciuto Alessio grazie a Saki, il nostro cagnolone. Lui lo portava a trovarmi in studio e sono diventati amici. Sapendo della sua amicizia con Martin Castrogiovanni, gli ha proposto di coinvolgerlo per affiancare Belen al timone dello show e lui ha accettato.”