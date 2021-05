Maria De Filippi mai sentita così “Ho voglia di mollare tutto e scappare via …”

Maria De Filippi ha appena concluso la ventesima edizione della sua fortunatissima trasmissione Amici ma è ancora impegnata, e lo sarà fino a inizio estate con l’altra sua seguitissima trasmissione Uomini e donne che le regala tantissimo successo di pubblico e altrettante soddisfazioni. Pare che Maria De Filippi abbia la ricetta per far diventare un successo ogni trasmissione che fa perché, oltre le due già contate, c’è né una terza, C’è posta per te che non conosce stanchezza nonostante anche questa vada in onda con la stessa formula da anni.

Maria De Filippi si è raccontata

Un po’ di tempo fa Maria De Filippi ha rilasciato alcune dichiarazioni su come vive il suo lavoro che la impegna tantissimo. La De Filippi ha detto al FQ Magazine che, nonostante tanti anni di televisione, ha sempre molta ansia per gli ascolti che fa: “L’ansia nasce quando mi attribuiscono necessariamente il dato di ascolto alto. Rivendico la libertà di sbagliare, sbaglierò tante volte e ho sbagliato tante volte. Non è l’ansia dello sbaglio ma quello che comporta quell’errore. Io l’ansia del bollettino auditel delle 10 l’ho imparata presto, non solo per me ma perché ho una azienda dove lavorano 300 persone”.

Maria De Filippi ha anche dichiarato che “ogni flop non viene preso con clemenza”.

Maria De Filippi fa una rivelazione molto forte e anche inaspettata

Maria De Filippi, nonostante appaia come una macchina da guerra sempre molto attiva, dà l’impressione infatti di seguire ogni dettaglio di tutte le sue trasmissioni, ha anche lei momenti di cedimento e di stanchezza che non si è vergognata ad ammettere. Infatti, sempre nella stessa intervista quando le è stato chiesto se le è mai capitato di alzarsi la mattina con la voglia di cambiare vita, di lasciare tutto e di scappare via lontano, ha dichiarato: “Mi capita spesso, come credo possa capitare a chiunque”.

La moglie di Maurizio Costanzo ha anche detto che non sopporta l’appellativo di regina della tv infatti trapela anche attraverso il video che è una donna molto semplice, molto concreta e attaccata a valori importanti come l’amicizia e questo lo dimostra sempre con la sua amica del cuore Sabrina Ferilli con la quale c’è un rapporto molto forte come del resto con Mara Venier che le è profondamente grata di averla chiamata a lavorare con lei a Tu si que vales in un momento molto duro per la Venier quando aveva appena perso l’amatissima mamma.