Maria De Filippi mai vista così, per la prima volta si sfoga sui social: “Sto male, sono triste”. Cos’è successo, Fan sotto choc

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si sono mostrati estremamente addolorati per la morte di Paolo Pietrangeli, regista che è stato per molti anni al loro fianco. L’uomo ha lavorato moltissimo nel piccolo schermo e non solo. E’ stato per anni dietro le telecamere del Maurizio Costanzo show, diventando un vero e proprio amico per il famoso giornalista. I due hanno passato insieme venti anni e lavorare fianco a fianco gli ha permesso di coltivare un rapporto personale oltre a quello lavorativo. Per questo, il presentatore lo ricorda come un uomo allegro e ironico col quale c’era un rapporto di fratellanza.

Anche sul campo la loro sintonia era molto evidente. Maurizio Costanzo ha affermato che gli bastava un semplice sguardo affinché Paolo Pietrangelo lo capisse e agisse di conseguenza. Un rapporto speciale e un dolore molto forte per questo lutto inaspettato. L’uomo aveva l’età di 76 anni e, come ha affermato Maria De Filippi, avrebbe dovuto fare una vita più regolare. Il nostro corpo è come una macchina che, per funzionare bene, ha bisogno di molta manutenzione. Un buon allenamento, una alimentazione corretta, soprattutto la rinuncia agli eccessi sono le basi per una vita lunga e piena di salute. ( continua dopo la foto)

Ma la vita è imprevedibile e a volte viene interrotta dalle causa più assurde. Per questo, sono in molti a non volersi piegare alle regole imposte dalla macchina del corpo e a decidere di godere a pieno di tutto quello che il mondo ha da offrire, senza curarsi di arrivare a un’età molto avanzata. E’ quello che, secondo Maria De Filippi, ha deciso di fare Paolo Pietrangeli. I due si sono conosciuti sul campo lavorativo: il regista ha infatti lavorato sia per Amici che per C’è posta per te, due trasmissioni di punta della regina di Mediaset. Come il marito, anche lei è diventata molto amica dell’uomo e ha voluto salutarlo sui social.

Il ricordo di Paolo Pietrangeli da parte di Maria De Filippi è apparso su tutti i profili social delle varie trasmissioni e anche sulle pagine di Witty Tv. La famosa presentatrice scrive raramente sul web, ma quando decide di farlo è sempre per motivi a lei molto cari. Così come le era caro il regista che ha ricordato come un personaggio ricco di risorse e con tante angolazioni caratteriali. “Con lui abbiamo costruito e raccontato tanto. Oggi se n’è andato a modo suo, senza arrendersi a una vita che lo avrebbe voluto morigerato, attento e prudente ossia tutto il contrario di quello che lui avrebbe voluto dalla vita”.

Maria De Filippi ha poi ammesso di essere realmente triste per la morte del suo caro amico: “Perderlo è drammatico e tristissimo ma forse lui saprà obbligare alle sue regole il posto dove da oggi sarà”. Non solo Maria e Maurizio Costanzo, sono tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno avuto modo di lavorare con Paolo Pietrangeli e conoscerlo meglio. I messaggi di cordoglio apparsi sui vari social sono moltissimi. Tra questi, anche molti nomi che hanno lavorato nei programmi sopracitati, come quello di Kledi Kadiu che ha preso parte sia ad Amici che a C’è posta per te.

Fateci sapere la vostra opinione su questo nuovo piccolo commentando sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Maria De Filippi mai vista così, per la prima volta si sfoga sui social: “Sto male, sono triste”. Cos’è successo, Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.