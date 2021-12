Maria de Filippi nei guai. Indaga la Procura, Berlusconi furioso “Ora basta. Chiudiamo Uomini e Donne”. Cos’è successo

Un politico italiano ha fatto un esposto alla Procura richiedendo la chiusura immediata di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Il dating show va in onda ormai da moltissimi anni ed è seguitissimo dai telespettatori. Sono state molte le evoluzioni prese dalla trasmissione edizione dopo edizione. Quello che non cambia è lo scopo principale: aiutare persone sole a trovare l’amore. C’è chi arriva in studio con l’unico intento di circuire la redazione e ottenere successo. Del resto, sono moltissimi i volti noti proprio grazie al programma, che oggi vediamo in altre trasmissioni e nei vari reality.

C’è invece chi riesce nel suo intento ed esce da Uomini e Donne mano nella mano con qualcuno. Alcune storie durano, altre un po’ meno, ma lo scopo di Maria De Filippi è riuscito. Sono molte le critiche che sono state fatte al dating show. In moltissimi pensano che si tratti di una trasmissione che basa tutto sul trash. Ma gli ascolti non accennano mai a diminuire e rendono la Mediaset talmente soddisfatta che sembra impossibile pensare a una chiusura. Per questo, l’esposto avanzato da tal politico sembra essere piovuto dal cielo e speriamo non ritrovi alcun tipo di riscontro.

Stiamo parlando di Antonio Del Monaco, un deputato del Movimento 5 Stelle. L’uomo è molto fermo nella sua idea di far chiudere Uomini e Donne e ne ha chiesto il taglio immediato. A parer suo, il dating show di Maria De Filippi trasmetterebbe al pubblico messaggi completamente sbagliati: “Un programma diseducativo che deve essere bannato. Stimola sessismo”. La notizia è stata lanciata da Libero ed è stata poi ripresa dal giornalista Giuseppe Candela su Twitter. Ma la trasmissione è davvero così pessima, oppure ci mette semplicemente davanti alla realtà dei fatti?

A Uomini e Donne prendono parte persone comuni, il vicino di casa, l’amica d’infanzia. Si potrebbe dire che sono la rappresentazione della nostra società. Maria De Filippi li lascia parlare a briglia sciolta, senza interrompere le loro discussioni e i loro pensieri che spesso, sicuramente, cadono nel sessismo o anche peggio. Capita, come capiterebbe a una televisione che non segue copioni e non impone censure. Il vero sessismo invece è quello che si consuma giorno dopo giorno dietro i camerini del piccolo schermo. Solo in questi giorni le giornaliste stanno gridando alle molestie sessuali subite sul lavoro.

Non solo, Maria De Filippi, pur mandando in onda episodi che sicuramente hanno del trash, rimane sempre molto attenta ai temi dell’inclusività. Dopo il trono gay, è stato il turno del trono trans. Oggi è in cerca di un compagno una bellissima ragazza che è nata uomo, ma che ha seguito un percorso per cambiare ed accettare se stessa. E poi, gli ascolti di Uomini e Donne sono eccellenti ed è impensabile che la Mediaset possa dare ascolta a tali illazioni. Anzi pare che Berlusconi sia stato alquanto infastidito dall’esposto. In risposta, pare che da gennaio gli appuntamenti di Uomini e Donne si moltiplicheranno con l’arrivo di un trono Vip. Che non vediamo l’ora di vedere.

