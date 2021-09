maria-de-filippi-nei-guai,-la-dama-impazzita-si-spoglia,-lancia-le-mutande-e-volano-schiaffi.-mediaset-blocca-uomini-e-donne

Si è accesso il caos nello studio di Uomini e Donne, nel corso della registrazione di ieri, domenica 26 settembre 2021. Questa scena verrà addirittura tagliata dalla redazione per la messa in onda della puntata. Ma cos’è accaduto? Sicuramente è stata una registrazione ricca di colpi di scena! Le anticipazioni rivelano che ciò che è accaduto ha spinto Maria De Filippi ad annunciare che non avrebbe mai mandato in onda un momento del genere.

Dunque, ha anticipato che i telespettatori non vedranno la scena. Addirittura la padrona di casa ha deciso di chiudere prima la registrazione della puntata di Uomini e Donne e di mandare tutti a casa. A quanto pare così arrabbiata Maria non sarebbe mai stata. Ma vediamo cos’è successo. Secondo quanto si legge su Il Vicolo delle News, al centro dell’attenzione è finito il cavaliere Graziano, il quale ha raccontato che sta frequentando una dama.

Tra loro è avvenuto, però, in studio un fortissimo litigio. Lo scontro è nato a causa del racconto fatto dall’uomo. Scendendo nel dettaglio, ha raccontato che sono usciti insieme e che la dama ha voluto togliere tutti i vestiti, per poi lasciargli un paio di slip in macchina per ricordo. Per provare questo suo racconto, ha giurato che avrebbe fatto vedere la foto a Gianni Sperti.

Ed è a questo punto che la dama si è alzata e ha tirato un bello schiaffo a Graziano. Non si sa se la donna abbia confermato o smentito il racconto, che risulterebbe davvero di pessimo gusto. Intanto, a Uomini e Donne, Ida prosegue la sua conoscenza con Marcello e sembra andare tutto per il meglio. Per quanto riguarda tronisti e corteggiatori, nella serata di ieri è uscito fuori che Maria ha mandato a casa Joele Milan, dopo averlo sbugiardato!

Invece, il percorso di Andrea Nicole procede abbastanza bene. La tronista ha dato il suo primo bacio, a Ciprian. Durante la loro esterna, lei stessa ha fatto spegnere le telecamere e ha baciato il corteggiatore. Ma Gianni Sperti è intervenuto per commentare e si è mostrato perplesso sul ragazzo. L’opinionista di Uomini e Donne non crede alle parole di Ciprian, in quanto pare che nella registrazione precedente, Armando Incarnato gli abbia consigliato di baciare Andrea Nicole. E così, l’esterna successiva è successo. Dunque, la cosa non quadra per Gianni.

Nel frattempo, Matteo è uscito con una ragazza, Noemi, e insieme sono stati benissimo. Maria, la corteggiatrice che la scorsa settimana ha attirato l’attenzione per i suoi modi di fare, non era presente durante la registrazione di ieri di Uomini e Donne, dunque, si presume che non stia più corteggiando il tronista. Per Roberta c’è stata un’esterna molto tranquilla, con Samuele. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

