Maria de Filippi nella Bufera, Confessione choc: “Dietro le quinte Uomini e Donne è tutto diverso, come vi prendono in giro”

Arrivano golose anticipazioni su Uomini e Donne e anche una piccola frecciatina al programma della De Filippi lanciata da un amico di Andrea Nicole e riportata dal Vicolo delle News. Andrea Giovanni, questo il nome dell’amico della ormai ex tronista fa luce sulla scelta di lei e di ciò che avviene realmente dietro le telecamere del programma facendo intuire che c’è molto altro dietro che la redazione non fa vedere.

La scelta di Andrea Nicole vista dal pubblico nell’ultima registrazione di Uomini e Donne ha destato scalpore nei telespettatori perchè avvenuta senza telecamere e alle spalle della redazione e Maria De Filippi. Chi è stato alla registrazione ha raccontato che la tronista è stata insultata dagli opinionisti quando ha raccontato cos’era avvenuto a telecamere spente con Ciprian Aftim e quando il tutto è trapelato sul web è stata pesantemente insultata anche sui social.

La situazione è diventata talmente ingestibile, perchè ancora una volta i leoni da tastiera hanno dimostrato di essere molto coraggiosi ad offendere chi non è face to face e che continuano a non avere una vita propria al punto da dover offendere gli altri che invece una vita ce l’hanno anche se non piace a loro, che è dovuto intervenire Andrea Giovanni un caro amico di Andrea Nicole, rivelando qualcosa che non ci aspettavamo su Uomini e Donne:

Seppur cripticamente fa intendere che le cose potrebbero essere andate diversamente da come c’è stato riportato e che dietro le quinte le situazioni sono disuguali da come appaiono da casa, dove montaggi e tagli possono dare sfumature diverse dei sentimenti e dei fatti che avvengono realmente. Insomma il programma farebbe solo spettacolo e i sentimenti non sarebbero celebrati come si vuol far intendere.

Un attacco che sembra abbastanza duro contro la trasmissione di Uomini e Donne che pur ha dato la possibilità ad Andrea Nicole di fare il suo percorso in totale autonomia. In molti non hanno ben capito infatti le parole del ragazzo che gettano sicuramente dei dubbi sul programma. Secondo voi cosa avrà voluto dirci Andrea Giovanni mettendo anche in risalto la libertà che permea la persona di Andrea Nicole? ( clicca sulle immagini per ingrandire e leggere)

