Maria de Filippi nella bufera: La Dama choc: “Mi ha strattonato dietro le quinte, ho avuto paura. Così sono stata cacciata da Uomini e Donne”. Fan sotto choc

Luci e ombre della trasmissione più famosa d’Italia. Un piccolo scandalo si è abbattuto su Uomini e Donne, il dayting show di Maria de Filippi che vede ogni giorno nascere e morire storie d’amore nei due troni classico e over. Ma non è tutto oro ciò che luccica, A quanto pare infatti non sempre la redazione del programma ha avuto comportamenti corretti con chi è entrato a far pare del programma. La denuncia stavolta arriva da una ex dama del trono over, Ester Cinelli che ormai da tempo non fa più parte della parterre femminile della trasmissione.

La donna ha recentemente raccontato della sua esperienza durante la sua partecipazione a Uomini e Donne. In un video pubblicato su Facebook Ester ha infatti rivelato dei dettagli che gettano delle ombre spiacevoli sul programma della De Filippi e anche sul motivo per cui ha dovuto abbandonare la tv. Uno sfogo in cui la dama ha accusato la redazione di averla trattata molto male e di aver provato addirittura momenti di panico. Ma vediamo che le è successo dietro le quinte

Era una delle ultime puntate girate da Ester Cinelli quando, poco prima dell’ingresso di Maria De Filippi nello studio di Uomini e Donne, sente pronunciare il suo nome: “Vengo fatta accomodare al mio posto, poi una frazione di secondo tra l’entrata di Maria e la mia uscita, viene gridato il mio nome “Fuori, fuori Ester” e vengo presa per un braccio e trascinata fuori” così ha raccontato la dama del trono over su Facebook. Secondo le sue parole, non le sarebbe stato chiesto di uscire dallo studio, ma sarebbe stata in realtà strattonata e portata via senza alcuna spiegazione.

Ma il racconto continua e diventa ancora più strano: “Vengo messa tra tre mura e vengono messi due paraventi davanti a me con due uomini davanti che non mi permettevano di uscire. Non mi viene data spiegazione, io sono stata tre ore e mezza senza bere, senza poter andare in toilette. Ho vissuto quattro ore di panico” ha continuato Ester Cinelli, che ancora non si spiega il motivo per il quale la redazione di Uomini e Donne l’abbia trattata in questa maniera. I “carcerieri” non le avrebbero rivolto la parola per tutto il tempo, lasciando la dama in una situazione di disagio non indifferente.

Disagio che l’ha poi portata ad avere un vero e proprio attacco di panico, come continua a raccontare Ester nel video pubblicato su Facebook: “Non sapendo cosa stava succedendo ho avuto un attacco di ansia, di panico”. Ma la dama ha resistito e ha aspettato di essere liberata dalla scomoda posizione, aspettandosi però che sarebbero arrivate spiegazioni. Mai una parola però le è stata rivolta sull’accaduto, portando Ester Cinelli a sviluppare un sentimento di rancore nei confronti di tutto il cast di Uomini e Donne, dove non ha mai più voluto fare ritorno.

Più volte la dama avrebbe tentato di chiamare la redazione per chiedere i motivi dell’accaduto, ma non ha mai trovato risposta: “Dal 10 al 25 gennaio ho chiamato la redazione di Uomini e Donne tutti i giorni, ma nessuno mi risponde. Ho lasciato detto ad altri della redazione, ma nessuno mi ha mai richiamata fino al 29 gennaio” racconta Ester Cinelli. A quanto pare, anche quando è stata contattata non una parola viene fatta riguardo le quattro ore di panico che è stata costretta a vivere:

“Mi hanno detto che se sarebbe arrivato un cavaliere che mi piaceva avrei potuto chiamare per tornare a Uomini e Donne; la mia risposta è stata: scordatevelo”. E voi che ne pensate? Credete che sia solo una ripicca per non essere stata più chiamata o che sia la realtà? In fondo sembra strano che dopo essere stata trattata così abbia chiamato per tornare….. Non vi pare? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.