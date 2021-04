Maria De Filippi nella bufera, Max Pezzalli choc: “Ecco chi è il suo amante. Si vedevano tramite me”. Lo Scoop Bomba

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono sicuramente la coppia più longeva della televisione italiana ma all’inizio il loro rapporto era clandestino. Insieme da 25 anni, i due continuano a dichiararsi reciprocamente il loro amore e si dichiarano felici e fortunati della scelta di passare la vita insieme. I tempi in cui lei era solo l’amante del famosissimo giornalista sono ormai passati, ma alcune interviste fatte di recente hanno riportato a galla alcuni dettagli di cui il pubblico non era a conoscenza. Ospite di Mara Venier a Domenica In la presentatrice si è lasciata andare a diverse confidenze.

Maria De Filippi era giovane e inesperta quando ha cominciato a lavorare per Maurizio Costanzo ai Parioli. E’ stato lui che ha dal primo momento creduto in lei, scorto le sue potenzialità, insegnato ogni cosa. Come poteva Maria non innamorarsene? Una storia difficile dal momento che Costanzo era all’epoca sposato con Marta Flavi, ma che ha avuto il lieto fine perché tra loro sono state subito farfalle nello stomaco. In un primo momento, però, la relazione è stata portata avanti clandestinamente, alle spalle della moglie del giornalista, che improvvisamente ha scoperto tutto.

Marta Flavi ha infatti ascoltato una conversazione tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo alzando semplicemente la cornetta del telefono. I due stavano litigando perché la giovane era stufa di essere solo l’amante. Dopo aver capito di essere stata tradita, la moglie ha esclamato “Maurizio se metti giù parliamo un attimo”. Possiamo solo immaginare il terrore che deve aver pervaso Maria in quel momento: l’ansia di non essere scelta, la paura che la Flavi glielo portasse via, anche la perdita del lavoro, alla fine di tutto. Ma così non è stato e lei ha potuto coronare il suo sogno d’amore.

Marta Flavi ha immediatamente preparato le valigie di Maurizio Costanzo cacciandolo dalla loro abitazione. Lui non si è voltato mai indietro, scegliendo di trascorrere il resto della sua vita insieme a Maria De Filippi. Un ruolo interessante nella loro storia d’amore è stato quello di Max Pezzali, che all’epoca lavorava nel negozio di fiori della famiglia ed era proprio a lui che Costanzo si rivolgeva per far arrivare di nascosto dei bouquet alla sua Maria come ha confessato lo stesso Pezzalli. Insomma tramite questi biglietti che il cantante degli 883 recapitava a Maria, i due si davano appuntamento. Comunque Tutto è bene quel che finisce bene e anche la moglie tradita, col senno del poi, si è detta contenta di come sono andate le cose.

“Maurizio per me era una specie di padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Nonostante abbia sofferto per la separazione, oggi sono grata a Maria De Filippi per avermelo portato via. Oggi ricordo a malapena che Maurizio è stato mio marito. L’avrei già dimenticato se ogni tanto non ci fosse qualcuno a ricordarmelo”. Il matrimonio tra i due importantissimi volti Mediaset va a gonfie vele. Insieme hanno adottato un figlio, coltivano la stessa passione per il mondo dello spettacolo, si appoggiano a vicenda e si dichiarano amore eterno. Che ne pensate? Fatecelo sapere, Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra.

L’articolo Maria De Filippi nella bufera, Max Pezzalli choc: “Ecco chi è il suo amante. Si vedevano tramite me”. Lo Scoop Bomba proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.