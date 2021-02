maria-de-filippi-nella-bufera,-stefano-de-martino-confessione-choc:-“ecco-che-faceva-con-me-dietro-le-quinte,-per-questo-sono-andato-via”.-fan-sotto-choc

Maurizio Costanzo parla dell’addio a Mediaset di Stefano de Martino e svela un retroscena inedito su Maria De Filippi. L’ex di Belen Rodriguez, come è noto, ha iniziato la sua carriera ad Amici dove ha partecipato come concorrente. In seguito per lui sono arrivate tante proposte di lavoro e Stefano ha realizzato il sogno di diventare un conduttore. Per farlo è passato in Rai dove ha guidato con successo Stasera tutto è possibile e Made In Sud. Sulle pagine del settimanale Nuovo, Costanzo ha parlato del passaggio del conduttore in Rai, nonostante Maria De Filippi avesse colto le sue grandi potenzialità. “Evidentemente lei non aveva nulla da offrirgli – ha spiegato -, quindi Stefano ha fatto bene ad accettare il passaggio in Rai”.

Stefano De Martino sarà ormai è uno dei protagonisti del 2021 targato Rai2. Stasera Tutto è Possibile, Made in Sud e “altre cose, compreso un mio progetto che potrebbe prendere corpo”. Senza dimenticare che De Martino ha partecipato anche come guest star di Che Dio ci aiuti su Rai1, nei panni di se stesso. Intervistato dal settimanale Chi, Stefano della sua carriera e fa delle rivelazioni anche su colei che l’ha scoperto ì, ovvero Maria de Filippi.

Riguardo a Stasera tutto è possibile, ha commentato: “Abbiamo invitato nuovi amici come Elettra Lamborghini, Madalina Ghenea e Paolo Conticini“. Sono loro i vip che si aggiungeranno alle presenze storiche dello show, da Biagio Izzo a Francesco Paolantoni, passando per Sergio Friscia, Maurizio Casagrande, The Jackal e Francesco Arienzo. Più avanti tornerà il varietà comico Made in Sud ma prima ci saranno altri programmi, a partire da un progetto scritto da Stefano de Martino. Non si conoscono finora ulteriori dettagli. Nel mezzo ci sarà la partecipazione alla popolare fiction Che Dio ci aiuti: “Interpreto me stesso, una piccola parte. Ho avuto a che fare con una macchina perfetta, fatta di persone che lavorano per mesi con orari assurdi e sveglie all’alba.”

De Martino, televisivamente parlando, nasce ad Amici. Era ballerino e guardando Maria De Filippi ha deciso di voler fare il conduttore. La carriera di ballerino dura poco, a meno che tu non sia Roberto Bolle. “E io non lo sono”, ammette con sincerità Stefano. E così mentre ballava ad Amici, dietro le quinte del programma restava affascinato dal modo di condurre di Maria sperando di poterla imitare. Insomma come ballerino ad Amici avrebbe avuto comunque vita breve. Un ragazzo che ama la tv generalista: “A chi mi dice che la tv finirà, rispondo che dicevano lo stesso della radio.”

Quando de Martino lasciò Amici, molto gli dissero che era meglio rimanere. Il certo per l’incerto. “Non penso che rimanere sia sempre per forza un merito. Penso che, ad un certo punto, si debba uscire di casa. Oggi firmo i programmi che conduco”. Firmare un programma vuol dire assumersi tutto il peso, eppure è un bene perché la tv ha bisogno di conduttori che siano anche autori: “Se Stasera tutto è possibile dovesse andare male sarebbe un mio fallimento“. Insomma da Maria lui non poteva decidere nulla perchè era lei che decideva tutto, mentre ora ha lui la responsabilità dei programmi che conduce, cosa che gli ha permesso solo la Rai. Dietro le quinte di Amici infatti, Maria gli fece chiaramente capire che non ci sarebbe stato spazio per lui come protagonista in un programma targato Fascino. Se ne sarà pentita? E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Maria de Filippi nella Bufera, Stefano de Martino confessione choc: “Ecco che faceva con me dietro le quinte, Per questo sono andato via”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.