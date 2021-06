Maria De Filippi “non riesco a smettere” | Il vizio segreto della moglie di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi vizio – Solonotizie24

A far rumore nella cronaca rosa troviamo la confessione fatta da Maria De Filippi, la quale ha ammesso di avere un vizio del quale non riesce proprio a liberarsi, un qualcosa con il quale convive da molto tempo e adesso per lei smettere sarebbe davvero molto difficile? Ecco di cosa si tratta nel dettaglio.

Nel corso della sua carriera Maria De Filippi ha avuto modo di raccontarsi al pubblico sotto molteplici punti di vista, sia personali che professionali insieme agli obiettivi raggiunti. Della conduttrice sappiamo che nel tempo è diventata molto attenta all’alimentazione del marito, che ama molto le serie tv, e che durante la messa in onda dei suoi programmi non possono mancare le caramelline Pastiglie di Leone che da porta con sé da molti anni a questa parte.

Il ‘vizio delle caramelle’, però, non sarebbe l’unica dipendenza che nel tempo tiene compagnia a Maria De Filippi, come la stessa ha avuto modo di spiegare anche in occasione di una passata intervista rilasciata a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo.

“La mia dipendenza”

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, negli anni abbiamo imparato a conoscere una delle dipendenze con la qual convive Maria De Filippi, ovvero quella riguardante le caramelle Pastiglie di Leone. Una dipendenza nata durante il lavoro diventata durante la messa in onda di Uomini e Donne per aiutarla durante la conduzione. A rivelare il tutto la stessa De Filippi che al settimanale Oggi ha dichiarato: “Da lì partì la mia dipendenza dalle caramelle: ancora adesso uso le stesse, le Leone al limone, me le manda una telespettatrice che non ho mai conosciuto”.

A tenere banco nel mondo del web troviamo però la pubblicazione di alcune passate dichiarazioni rilasciate sempre dalla conduttrice, parlando così di un’altra dipendenza che molti fan non conoscevano ancora.

Il vizio confessato da Maria De Filippi

Ebbene sì, a quanto pare la dipendenza da caramelle non è l’unico vizio per Maria De Filippi, come la stessa ha confessato durante un’intervista rilasciata a Verissimo ospite di Silvia Toffanin nel 2017.

La moglie di Maurizio Costanzo, a quanto pare, da molto tempo a questa parte convive con la dipendenza da nicotina e quindi con il comunemente conosciuto ‘vizio delle sigarette’. In particolar modo, ecco che Maria De Filippi durante la sua confessione allo show ha dichiarato: “Voglio smettere di fumare, però non so se ce la farò”.