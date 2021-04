Maria De Filippi ha confessato che dopo tutti questi anni c’è una cosa che Maurizio Costanzo non vuole condividere con lei.

Tra le coppie dello spettacolo, una di quelle più solide è sicuramente quella formata da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. I due si sono conosciuti sul lavoro, quando Maurizio era sposato con un’altra donna e Maria aveva da poco cominciato il lavoro come sua assistente personale. Il conduttore perse la testa per la De Filippi e per un periodo porto avanti la relazione in segreto. Quando la moglie scoprì il tradimento, lui fu messo davanti ad una scelta e scelse senza rimorso di fare sul serio con Maria.

Dopo cinque anni di fidanzamento, i due si sono sposati al Comune di Roma nel 1995. A celebrare l’unione civile fu l’allora sindaco Francesco Rutelli. Per ragioni mai condivise con il pubblico e la stampa, la coppia non è stata in grado di avere dei figli propri, ma nel 2002 hanno deciso di diventare genitori tramite adozione. Quell’anno Gabriele, allora un bimbo di 10 anni, è entrato a far parte della loro famiglia. Da 31 anni a questa parte Maria De Filippi e Maurizio Costanzo formano una coppia solidissima, fortunata tanto nel privato che nell’ambito professionale.

Maria De Filippi e la passione che a Maurizio proprio non va a genio

Quando la loro relazione è cominciata Maurizio Costanzo era uno dei conduttori più influenti (se non il più influente) di Fininvest (poi divenuta Mediaset) e credette immediatamente nel talento della moglie. Di recente ha confidato di aver visto subito in Maria il talento necessario per diventare una conduttrice di successo e che adesso può affermare di aver avuto ragione. Come dargli torto, visto che la De Filippi è da un ventennio la regina degli ascolti di Mediaset e un’autrice di grandissimo successo.

Maurizio, dunque, ha sempre creduto e incoraggiato la moglie e oggi è uno dei suoi primi supporter. Qualche tempo fa la De Filippi ha raccontato che il marito guarda sempre i suoi programmi e tra tutti preferisce Amici, poiché si appassiona alla storia e al talento dei concorrenti. Insomma si può dire che il marito condivide proprio tutto con lei, comprese le passioni e il lavoro, ma in un’intervista dello scorso febbraio Maria ha spiegato che non è esattamente così.

Sebbene ci sia grandissima alchimia e complicità, nella vita di tutti i giorni ci sono le cose che li differenziano e qualcosa che proprio non possono fare insieme. La conduttrice infatti ha confidato: “Ho Netflix, ho visto La Casa di Carta ma anche Suits e Sherlock. Maurizio (Costanzo, ndr) le serie televisive non le vede perché le odia. La prima serie che gli feci scoprire fu H24: guardammo il primo episodio e, quando gli proposi di andare avanti, mi guardò e mi disse che ero pazza. Ha paura che una serie gli crei dipendenza, ed è per questo che non vuole vederle”.