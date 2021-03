Maria De Filippi: perchè non ha avuto figli naturali | La verità dopo anni

Maria De Filippi è uno dei personaggi televisivi più amati di sempre e tutti suoi programmi sono sempre tra i più seguiti dal pubblico italiano. Anche la sua vita privata è molto chiacchierata e in questi anni molti si sono chiesti come mai la conduttrice non abbia avuto figli naturali con il marito, Maurizio Costanzo. Dopo tanto tempo la verità è venuta a galla.

Maria De Filippi è una delle conduttrici più apprezzate e seguite del piccolo schermo, conquistando anno dopo anno un pubblico sempre più vasto e variegato. Tra i programmi più famosi ci sono ‘Amici’, ‘Uomini e Donne’, ‘C’è Posta per Te’ e ‘Temptation Island’.

Il suo personaggio televisivo non ha bisogno di molte presentazioni ma ci sono alcuni aspetti della sua vita privata che sono rimasti celati per anni. Il suo matrimonio con Maurizio Costanzo è stato sempre lontano dai riflettori e anche il figlio adottivo, Gabriele, non è mai stato esposto al clamore mediatico. La loro famiglia è sicuramente una delle più belle e solide della televisione italiana.

Una questione però che molti si sono chiesti in questi anni è perchè la coppia non abbiamo avuto figli naturali e cosa si nasconda dietro questa scelta. Dopo molti anni è arrivata la confessione dalla diretta interessata, Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE—-> Uomini e Donne: possibile grande ritorno di una dama! | L’indiscrezione

LEGGI ANCHE—-> Pasquale Laricchia, ricordate la sua ex che lo accusò di violenza? | Ecco che fine ha fatto

Maria De Filippi e la rivelazione sul perchè non ha avuto figli naturali

Qualche tempo fa su Rai 3 è andato in onda il programma televisivo ‘A Raccontare Comincia Tu’ condotto dalla strepitosa Raffaella Carrà. La quarta puntata ha avuto come protagonista proprio la conduttrice Maria De Filippi dove, in una lunga intervista, ha rivelato molto su di sé e sulla sua carriera così fortunata.

La conduttrice ha confessato dettagli della sua vita privata e soprattutto il perchè ha scelto di non avere figli suoi con Maurizio Costanzo. Gabriele, figlio adottivo della coppia, è entrato a far parte delle loro vite quando aveva solo 10 anni e dopo l’adozione in molti cominciarono a domandarsi per quale motivo avessero fatto questa scelta e se dietro di essa si celasse un’impossibilità di diventare genitori.

Lei, che è sempre stata così riservata, ha deciso però di dissipare qualsiasi dubbio e ha spiegato il perchè di tale decisione così bella e profonda, rivelando alla Carrà che non dipendeva da un’impossibilità: “Ho scelto Gabriele, era una cosa che volevo da tempo. Penso proprio che sia una scelta e io l’ho fatta non perchè non fosse possibile altrimenti, ma perchè ho voluto scegliere questo. Questa è stata una delle cose più belle che mi sia successa”.

LEGGI ANCHE—-> Maria De Filippi: è stata la sua amante | Il retroscena inedito

Come sempre la conduttrice non smette mai di stupire i numerosi fan dimostrando la veridicità del detto popolare “i figli non sono chi di li fa ma di chi li cresce” e dell’amore immenso che nutre nei confronti di Gabriele.

L’articolo Maria De Filippi: perchè non ha avuto figli naturali | La verità dopo anni proviene da Political24.