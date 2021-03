Maria De Filippi, perchè si siede sugli scalini | Il motivo a cui nessuno pensa

Maria De Filippi è uno di quei personaggi che ha fatto della conduzione un’arte. Amata soprattutto per la sua umanità e professionalità, in molti in questi anni si sono chiesti come mai si sedesse sempre sui gradini dello studio di Uomini e Donne. Ecco svelato il motivo a cui nessuno avrebbe mai pensato.

Maria De Filippi ha scelto di essere una conduttrice ‘sui generis’, non mettendosi mai in mostra e non rendendosi mai protagonista. Ha da sempre preferito lasciare spazio alle storie altrui come ad esempio sceglie di fare ogni giorno per il suo programma Uomini e Donne, in onda alle 14:45 su Canale 5.

La regina di Mediaset inoltre presenta e produce innumerevoli trasmissioni televisive, da Amici a Temptation Island passando da C’è Posta per Te, toccando ogni volta picchi di share incredibili. Il tutto però è fatto con estrema eleganza e umiltà senza mai peccare di manie di protagonismo e proprio per questa ragione è riuscita nel corso del tempo a farsi amare da tutto il pubblico italiano.

I suoi programmi sono quasi sempre incentrati sulle vicende umane più disparate, sulle loro emozioni e sul loro bagaglio personale dando vita così a una televisione mai vista prima e di cui solo lei ne è la pioniera. Proprio per questo motivo molti si sono domandati come mai un personaggio della sua altezza scegliesse come ‘trono’ per condurre Uomini e Donne gli scalini dello studio.

Maria De Filippi, il motivo per cui si siede sugli scalini

Dopo tutto il successo ottenuto, Maria De Filippi si è concessa una lunga intervista a Vanity Fair, dove ha spiegato il motivo del suo atteggiamento davanti le telecamere e il come riesca ad acquisire ogni volta grande empatia con gli ospiti dei suoi programmi. Ha confessato come tutto si riduca poi alla conoscenza della storia che vuole portare in onda: “Se non capisco l’ospite che ho davanti a me vivo la cosa come un fallimento. Prima di andare in onda, studio. Cerco di leggere tra le righe”. Infatti è proprio questa la chiave della fama della conduttrice: la curiosità e l’immedesimazione nelle vicende altrui.

La sua abitudine di sedersi sui gradini durante le registrazioni di Uomini e Donne però non ha nulla a che fare con la voglia di trasmettere a casa la vicinanza col pubblico. In realtà la conduttrice ha ammesso che il reale motivo di quella scelta è ben altra: dovendo registrare più di 4 puntate per volta dovrebbe restare in piedi per lungo tempo, e ha così dichiarato: “Semplicemente non ce la facevo più a stare in piedi. Mi sono seduta sugli scalini, nessuno ha eccepito e sono rimasta lì”.

Maria De Filippi ancora una volta stupisce con la sua grande genuinità e sincerità, conquistando ancora di più i cuori dei suoi milioni di fan.

