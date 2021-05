Emma Marrone e Maria de Filippi hanno un buon rapporto? Sono amiche? Se lo chiedono in tanti. Ecco la verità.

Emma Marrone e Maria de Filippi: la verità sulla loro amicizia

Queen Mary, la protagonista indiscussa del piccolo schermo italiano ha speso delle parole bellissime per Emma Marrone, ex allieva e vincitrice dalla scuola di Amici. Maria de Filippi conosce il passato della cantante, fatto anche di momenti particolarmente duri, per questo la protegge, e l’ammira. La regina della televisione italiana, conosce a fondo Emma, sa che la cantante quando è chiamata ad affrontare una difficoltà, preferisce chiudersi in se stessa e risolvere i problemi, senza interferenze esterne. Maria, lo sa ed è per questo che aspetta che sia Emma a farsi sentire, per non essere invadente. Maria, ha un grande dono, quello di saper ben conoscere ed interpretare l’animo umano. Ed anche questa volta, non si smentisce.

Emma Marrone: una ragazza dalle origini umili che ha un grande cuore

Emma in una recente intervista a Grazie ha raccontato del suo passato. La cantante è una donna intelligente che ha saputo trasformare gli ostacoli in opportunità, come solo chi ha un grande cuore e un grande cervello può fare: “Mia madre, figlia di contadini, non è potuta andare a scuola, aiutava il padre nei campi. Ricamava, cuciva. Solo da adulta ha iniziato a leggere, legge tantissimo, molto più di me. Se compro un libro, penso: questo devo metterlo da parte per lei”. “Anch’io mi sono erudita da sola. Al liceo di Lecce non c’era la lingua straniera. Così da due anni studio l’inglese. Prima non potevo permettermelo, ora che ho i soldi, voglio studiare. Cosa che non mi fa sentire fuori luogo a una cena elegante o al grande concerto con musicisti stranieri”.