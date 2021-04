Maria De Filippi: sapete che lavoro voleva fare da giovane? | L’incredibile rivelazione

Maria De Filippi è sicuramente la conduttrice più famosa delle reti Mediaset. Ogni suo programma raggiunge picchi di share elevatissimi e i protagonisti delle sue trasmissioni sono tra i più amati dal pubblico italiano. Ma sapete che lavoro avrebbe voluto fare da giovane? La rivelazione ha veramente dell’incredibile!

Maria De Filippi è una di quelle conduttrici dalle mani d’oro, che è riuscita negli anni a conquistarsi la stima e l’affetto di milioni di telespettatori. Conosciuta soprattutto per i suoi programmi di spicco come ‘C’è Posta per Te’, ‘Uomini e Donne’, ‘Temptation Island’ e ‘Amici’, è ad oggi la presentatrice di punta del panorama televisivo e delle reti Mediaset.

La moglie di Maurizio Costanzo si è sempre distinta per il suo fare gentile, riservato e professionale e da quasi vent’anni è sulla cresta dell’onda come presentatrice. C’è un dettaglio però che non tutti conoscono sulla sua vita. Infatti la donna non ha sempre voluto lavorare in tv, allora quale era il suo sogno da piccola?

Maria De Filippi e l’immenso successo

La De Filippi non è sempre stata una donna sicura di sé e di certo da giovane non si sarebbe mai aspettata un tale successo in televisione. Infatti in molte interviste rilasciate nel corso del tempo la conduttrice ha confessato di essere stata una ragazza comune, come tante altre, timida e introversa. Ciò che però l’ha sempre contraddistinta è la grande curiosità per le storie di vita degli altri, facendone così una vera e propria professione.

Maurizio Costanzo, poi divenuto marito, è stato il primo a intravedere in lei una potenzialità fuori dal comune e l’ha spinta a credere di più in se stessa. La donna già in giovane età aveva tutte le carte in regola per sfondare nello show business e grazie al fortuito incontro con il famoso giornalista ci è riuscita, contando solo sulle proprie forze. Oggi infatti è diventata una delle più amate dell’intero panorama televisivo. Ma come stato precedentemente detto ‘Queen Mary’ avrebbe voluto intraprendere un’altra carriera: sapete quale?

La rivelazione che ha spiazzato tutti

In un’intervista a ‘Raccontare comincia tu’ con Raffaella Carrà, la punta di diamante di casa Mediaset ha fatto una rivelazione, che ha lasciato tutti quanti a bocca aperta. La conduttrice ha confessato che il suo sogno da bambina non era quello di lavorare in televisione bensì di fare la benzinaia!

Ebbene sì, proprio la benzinaia e non si è limitata a dire solo questo, ma ha anche spiegato le ragioni dietro questa ‘insolita’ scelta. Ha raccontato che adorava l’odore della benzina ed era assai affascinata dai portafogli pieni di soldi che i benzinai di solito si portano dietro per dare il resto ai clienti.

Insomma ancora una volta la De Filippi stupisce e forse proprio per questo è così amata!

