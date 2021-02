Maria De Filippi, Scoop Pauroso. “E’ Stanca delle polemiche” e chiama due nuovi opinionisti, arrivano Albano e Romina. Fan in delirio

Interessanti anticipazioni sul Serale di Amici 20. Si inizia a parlare dei giudici in modo sempre più insistente e sono spuntati altri nomi. Ne salteranno fuori più del necessario, come sempre. Per tre o quattro posti in giuria è chiaro che si faranno diverse ipotesi in attesa che Maria De Filippi annunci i giudici del Serale di Amici 20. Fino a quel momento però non mancheranno le indiscrezioni, che a volte si rivelano vere e altre volte invece no.

Insomma, è da tenere in considerazione che non sempre i nomi saltati fuori con le anticipazioni poi sono effettivamente i giudici del Serale. E vale per tutti i ruoli e per tutti i programmi televisivi. Pare che però Maria de Filippi sia stanca delle polemiche nate sul suo programma Amici ( ultimamente nel mirino delle polemiche è finito anche Uomini e Donne) e quindi vorrebbe volti sicuri che non le creino problemi.

Il settimanale Vero sull’ultimo numero in edicola ha svelato che Maria vorrebbe portare al Serale due ex protagonisti del programma. Uno non è mai stato allievo, ma l’altra sì. Sul trafiletto si legge che Michele Bravi potrebbe arrivare nel cast della fase serale di Amici di Maria De Filippi. Lui ha fatto parte del programma prima come coach durante il pomeridiano e poi ha preso parte ad Amici Speciali. Sarebbe quindi un gradito ritorno, il pubblico apprezzerebbe di sicuro la presenza di Michele Bravi al Serale di Amici 20.

Il cantante è molto legato alla scuola di Amici, seppure non sia mai stato seduto tra i banchi. Il secondo nome invece non solo è stata allieva, ma ha anche vinto la sua edizione. Ed è una delle vincitrici più amate di sempre, a distanza di tanti anni. Ebbene, potrebbe esserci Alessandra Amoroso al Serale di Amici 20: un sogno per i suoi tanti fan, un desiderio che si è avverato negli anni scorsi ma solo in parte. Alessandra infatti ha già ricoperto il ruolo di giudice, ma solo per qualche puntata e non per tutta la durata della gara.

In realtà il rumor su Alessandra Amoroso giudice al Serale era già saltato fuori lo scorso dicembre. Si tratterebbe quindi di una conferma di questa indiscrezione. E se il rumor è ancora in vita allora è più probabile che sia vero. Nelle scorse settimane invece si è parlato di un altro gradito ritorno ad Amici. Maria infatti vorrebbe far tornare una coppia super amata ma solo in veste di opinionisti. Stiamo parlando di Albano e Romina Power che nella scorsa edizione garantirono record di ascolti alla de filippi. Insomma squadra vincente non si cambia.

