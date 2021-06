maria-de-filippi-si-lamenta-di-maurizio-costanzo:-“con-me-non-vuole-farlo-mai”

Maria De Filippi confessa al pubblico italiano qualche dettaglio sulla relazione con suo marito Maurizio Costanzo, di cosa si tratta?

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono una delle coppie storiche della televisione italiana. Entrambi conduttori, nonché figure fondamentali e icone dei programmi. Per Mediaset sono una garanzia e dal pubblico vengono considerati il re e la regina dello spettacolo.

Intelligenti, brillanti e mai banali. Sanno dire la loro senza mai cadere nel ridicolo e le loro trasmissioni toccano picchi di ascolti e share. Ma tra loro come stanno le cose?

Maria De Filippi: tutto sul marito Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi stanno insieme da trent’anni e sono sposati da venticinque. Hanno una famiglia meravigliosa e vorrebbero diventare nonni. Ma qual è la cosa che non sappiamo sulla coppia?

E’ Maria a parlarne, a quanto pare c’è una cosa che non riescono a fare insieme. Lo ha confessato durante un’intervista spiegando che

Ho Netflix, ho visto La Casa di Carta ma anche Suits e Sherlock. Maurizio le serie televisive non le vede perché le odia. La prima serie che gli feci scoprire fu H24: guardammo il primo episodio e, quando gli proposi di andare avanti, mi guardò e mi disse che ero pazza.

Sembra che il conduttore non voglia guardare le serie tv per paura che poi diventi una dipendenza. Invece sua moglie ha un debole ma questa è una di quelle cose che non potranno mai condividere. Dopo una lunga giornata lavorativa, la conduttrice si rilassa davanti alla televisione sul divano con un episodio della serie del momento.

Ce n’è una che non le è piaciuta: Grey’s Anatomy l’ha delusa. Per Maria De Filippi è stata abbastanza disonesta.

I due hanno molto in comune e non sarà una serie tv a mettere il bastone tra le ruote. Dopo un’altra stagione di successo, la coppia si gode del meritato relax ed è già a lavoro per i prossimi mesi.