Maria De Filippi si mostra senza veli: ecco le foto rubate sulla spiaggia deserta. Fan sconvolti, fisico pazzesco scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Maria De Filippi è la regina della televisione italiana, amata da tutti, grandi e piccoli. Potremmo definirla un contemporaneo Re Mida in quanto tutto ciò che tocca diventa oro. Tutti siamo soliti vederla sempre ben vestita, elegante e mai fuori posto o volgare. Ma, quasi nessuno, conosce Queen Mary in versione da spiaggia, lontano dai riflettori che perennemente fanno parte della sua vita. Ebbene, la moglie di Costano è stata paparazzata su una spiaggia abbastanza isolata e il risultato ha lasciato tutti a bocca aperta. Ecco tutti i dettagli.

Possiamo affermare che Canale 5 è l’impero di Queen Maria De Filippi e King Maurizio Costanzo. Loro sono conduttori e ideatori della maggior parte dei programmi Mediaset che, puntualmente, hanno sempre un riscontro positivo nei telespettatori, raggiungendo picchi elevatissimi di ascolti. Dunque, i loro impegni lavorativi sono notevoli e di tempo libero ne hanno ben poco. Infatti, come annunciato via instagram anche da Belen Rodriguez, nonostante sia luglio, sono già iniziate le registrazioni di Tu si que vales che partirà nella prossima stagione televisiva, sempre di sabato in prima serata

Ma cosa fanno i due coniugi, sposati ormai dal 1995, quando hanno un po’ di tempo libero da dedicare a loro stessi? Per quanto riguarda le vacanze estive, sono soliti trascorrere le giornata al mare sul yatch, ancorato nel piccolo porto dello splendido borgo di Ansedonia che si affaccia sul Mar Tirreno. Si tratta della bellissima località della Toscana in provincia di Grosseto. Il posto è un vero e proprio angolo di Paradiso, l’ideale per staccare la spina dopo una lunga e intensa stagione televisiva. Lì, infatti, Maria cerca di rifugiarsi su spiagge quanto più deserte possibile, con la sua famiglia e il suo cagnolino.

Ad Ansedonia Maria e Maurizio hanno una meravigliosa e confortevole villa dove trascorrono i periodi di riposo. Molto spesso accolgono amici e parenti nonché i loro collaboratori. Ovviamente, in loro compagnia c’è sempre il figlio Gabriele, anch’egli impegnato nei programmi dei genitori. Ebbene, il vero scoop è vedere la De Filippi in bikini. Non è un mistero che la conduttrice abbia 60 anni né che ami tantissimo fare sport, in particolare il tennis. Infatti, molto spesso, anche alcuni colleghi hanno confessato di averla vista in palestra fare degli esercizi molto tosti nonostante l’essere donna e l’età.

Queen Mary ha un vero e proprio fisico statuario, da mozzafiato. In queste foto si mostra con un bikini bianco che risalta la sua fora tonica tanto che alcuni pensavano che avesse rifatto il seno. Ma, non è cosi. E' solo frutto di tanti esercizi fisici e tanto sport. Inoltre, l'amata conduttrice è solita seguire un'alimentazione sana ed equilibrata. Insomma, è l'esatto esempio pratico della famosa locuzione latina di Giovenale: "mens sana in corpore sano", ovvero Mente sana in corpo sano.

