Maria De Filippi starà con un altro uomo: la rivelazione che non ti aspetti

La Queen di Mediaset ha in mente il nome di una persona che evidentemente le sta molto a cuore. Chi l’avrebbe mai detto?

Maria De Filippi, conduttrice tv (foto dal Web)

Maria De Filippi è praticamente parte integrante della storia di Mediaset. Dall’inizio degli anni Novanta, la signora delle reti private di Berlusconi, ha inanellato un successo dopo l’altro.

Ma non è unicamente brava a portare casa sempre e comunque migliaia di ascolti. A differenza di tante altre conduttrici, infatti, i programmi, non solo li presenta, li inventa pure. Famosissime sono, quindi, le trasmissioni che sono difficili da battere in termini di audiance.

Per esempio, non si può non citare Amici, che inizialmente si chiamava Saranno famosi, C’è posta per te, Uomini e Donne, in cui già da qualche anno ha introdotto il chiacchierato Trono Over. E questi sono solo pochi dei molti programmi con i quali ha intrattenuto gli italiani.

Su di lei, data la trionfante carriera ricca di prestigiosi premi, ci sarebbe tantissimo da dire, ma almeno ricordiamo anche il suo temporaneo trasferimento in Rai per la conduzione del Festival di Sanremo. Era il 2017 e, insieme con Carlo Conti, se l’è cavata egregiamente anche in quell’occasione molto importante.

Ecco chi ben presto sarà al fianco di Maria

Inoltre, come sanno persino le pietre, Maria è la storica moglie del giornalista Maurizio Costanzo. I due, per la precisione, convolarono a nozze nel 1995 e, da quel momento, non si sono più lasciati. Una bellissima storia d’amore che dura nel tempo, soprattutto se paragonata a quella di altri loro colleghi.

I fans mostrano uno scatto di Maria e Maurizio (Instagram)

Comunque sia, in genere, durante l’estate, periodo di stop della tv, arrivano alcune novità della prossima stagione televisiva. Ebbene, a quanto pare, potrebbe tornare al fianco di Maria una persona a cui lei è molto legata.

Tempo fa, come molti appassionati ricorderanno, c’era un conduttore della fascia pomeridiana e co-conduttore della parte serale di Amici che, a causa di altri impegni, non aveva più potuto continuare il suo percorso su Canale 5. Stiamo parlando, per l’appunto di Luca Zanforlin.

La De Filippi, a tal proposito, sembra che lo avrà nuovamente vicino per la prossima edizione del programma di giovani talenti.

L’autore ha dichiarato, inoltre, che è stato l’incontro fortunato con Maria a permettergli di intraprendere l’esperienza del piccolo schermo e che, diversamente, forse non ne avrebbe mai avuto la possibilità. Insomma, finora, ha già alle spalle ben sedici edizioni. Niente male, bisogna ammetterlo.