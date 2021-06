maria-de-filippi-“terrorizzata”:-la-pesante-confessione-della-conduttrice

Maria De Filippi ‘terrorizzata’: la confessione della conduttrice che nessuno si aspettava.

Maria De Filippi si confessa: ha vissuto un periodo di forte paura (fonte mediaset play)

E’ sicuramente una delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana, Maria De Filippi è al timone di numerosi programmi, da C’è posta per te, Amici, Uomini e donne. Tutte le sue trasmissioni riscontrano un successo incredibile, tanto da raggiungere ascolti record.

Leggi anche Carlo Conti e Maria De Filippi, incredibile retroscena: riguarda il Festival di Sanremo

E così è stato per l’edizione conclusasi circa un mese fa di Amici. Infatti, il talent show è stato seguito da un numero impressionante di spettatori. Sappiamo, nell’ultimo anno ci siamo ritrovati a vivere una situazione molto difficile, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus, e proprio per questo, la conduttrice, per far andare avanti i suoi programmi, ha dovuto apportare diversi cambiamenti. Al settimanale Oggi, in una vecchia intervista, la De Filippi, a tal proposito, si è lasciata andare ad una aperta confessione: vediamo insieme cosa ha raccontato.

Segui anche il nostro canale ufficiale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e intrattenimento! Clicca qui!

Maria De Filippi, confessione inaspettata: ‘Terrorizzata’, cosa ha raccontato

Impossibile non amarla ed apprezzarla, perchè Maria De Filippi è riuscita, e riesce ancora, da sempre, ad arrivare al cuore degli spettatori. I suoi programmi sono un successo, riscontrando un seguito che accompagna ogni volte tutte le edizioni. Come abbiamo riportato poco fa, al settimanale Oggi, la conduttrice, qualche tempo fa, ha raccontato come ha vissuto questo periodo di emergenza sanitaria, dato che, anche lei, come in molti altri programmi, ha dovuto apportare molti cambiamenti per sicurezza.

Leggi anche Maria De Filippi, “Si può spostare”, “Questo è pazzo”: incredibile, riguarda Maurizio Costanzo

La De Filippi ha confessato che per lei non è stata assolutamente una passeggiata, e di aver avuto molta paura: “Ho fatto sei test sierologici, messo mille precauzioni, viaggiato con guanti e amuchina. Per lavoro dovevo continuamente vedere gente ed ero terrorizzata di beccare il Covid-19”, ha raccontato.

fonte mediaset paly

Non solo, Maria ha anche riportato di aver portato in borsa un pulsometro e anche sul comodino, in modo tale da poter misurare la saturazione.