Maria De Filippi una furia. Scopre le chat del trono over che la insultano. “Non metteranno più piede in studio”. Ecco chi sono, Fan sotto choc

Maria De Filippi non le manda a dire a tutti quei personaggi che hanno partecipato a Uomini e Donne e poi parlato male del dating show. In particolare, a quelli che oggi farebbero carte false per rientrare in studio. Il programma va avanti da tantissimi anni, ma la padrona di casa è in grado di modificare il format in base ai tempi e alle esigenze del pubblico. Proprio in una recente intervista, Tina Cipollari ha ricordato di quando non esistevano le esterne, ma le corteggiatrici dovevano farsi conoscere in sala tramite delle prove e delle esibizioni, cercando così di conquistare il tronista.

Non solo, un tempo non esistevano i parterre maschili e femminili, ma solo i troni classici, con tronisti e corteggiatori. Nel corso degli anni Maria De Filippi ha capito che doveva rivolgersi a un pubblico più ampio, non solo ai giovani, che spesso approdavano a Uomini e Donne solo per ottenere successo. E’ diventato sempre più difficile capire chi partecipa alla trasmissione di Canale 5 per trovare l’amore, e chi invece per farsi conoscere dal pubblico italiano. Del resto, la partecipazione al dating show per molti personaggi si è rivelata essere un punto di partenza per un lavoro in televisione.

Alcune coppie sono andate a Temptation Island, altre tentano la fortuna come influencer, c’è chi riscuote successo e arriva anche al cinema, come Giulia De Lellis. Uomini e Donne è un trampolino di lancio per i giovani, ma non dimentica il suo compito principale: quello di trovare l’amore a persone che non riescono nella vita di tutti i giorni. E Maria De Filippi, che da sempre lavora con i sentimenti, si impegna a preservare quello che da sempre è lo scopo dello show, a prescindere da qualsiasi tipo di format. Anche per questo ha creato il Trono Over.

Con questa scelta ha permesso a uomini e donne in età avanzata di riprendere a sognare. Anche solo guardare la 71enne Gemma Galgani alle prese con i suoi vari amori rappresenta agli occhi di tutti una rivincita delle persone più datate sulla gioventù. Perché dopo un divorzio, o dopo il lutto di un compagno, la vita non finisce e la trasmissione di Maria De Filippi da proprio la possibilità di ricominciare. Sono nate quindi le parterre, femminili e maschili, dove si intrecciano le storie dei vari personaggi e non mancano litigi, discussioni e gossip interessanti.

Oggi Uomini e Donne ha ancora più successo e moltissimi personaggi che in passato hanno abbandonato il programma stanno chiedendo di rientrare. Ma Maria De Filippi conosce bene i suoi polli e sa chi, una volta uscito dalla trasmissione, ne ha parlato male. Ha fatto così sapere di avere molti screen shot riguardanti chat private proprio di questi ex cavalieri e dame con le loro critiche, nonostante l’invio di questi ultimi violi le regole della privacy “Non si può fare” risponde la regina dei Mediaset ai fantasmi delle edizioni passate che stanno nuovamente bussando alla sua porta. Queen Mary non dimentica. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.