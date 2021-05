Maria De Filippi: vi ricordate com’era prima? | La trasformazione è scioccante

Maria De Filippi è la padrona incontrastata di tanti salotti televisivi. Autrice e presentatrice di enorme successo. Negli anni è cambiata moltissimo nel suo aspetto, tanto da risultare piuttosto sconvolgente. Ecco come.

Maria De Filippi è un’autrice leader nel mondo della televisione che ha caratterizzato con i suoi numerosi show di successo, influenzando moltissimo anche altri colleghi e trasmissioni.

E’ in onda con Amici dove si avvicina sempre di più la grande finale che vede 5 concorrenti rimasti in gara a contendersi l’agognato primato. Dei suoi lavori sappiamo ogni cosa, ma vi siete mai soffermati a cogliere i cambiamenti del suo volto nel tempo? In tanti si sono chiesti se abbia avuto l’aiuto di qualche ritocco. Ecco la verità.

Il look di Maria De Filippi

Tutto quel che tocca Maria De Filippi, lo sappiamo, diventa oro. E’ trascorso davvero tanto tempo da quando, a fine anni Ottanta, incontrò il futuro marito Maurizio Costanzo a un convegno e poco dopo scoprì quale fosse il suo vero talento. Nel 1992 esordì con Amici e da quel momento, lo sappiamo, niente ha più potuto fermarla.

Ma com’era prima di tutto questo o agli inizi per quanto riguarda look ed aspetto fisico? Trattandosi di 30 anni fa è impossibile che non ci siano stati cambiamenti. Per quanto riguarda l’abbigliamento negli anni Novanta usava molto i tailleur, che erano di moda. Adesso invece è più elegante o sportiva a seconda dei contesti delle trasmissioni. La domanda che tutti si pongono però è un’altra: è rifatta?

Ritocchini sì o no?

Nelle foto da giovane, in generale, la produttrice sembra avere un volto decisamente più paffuto. In modo particolare i fan si sono accorti che ora i suoi zigomi sono più accentuati. Certo, la presentatrice di C’è posta per te era e rimane una bellissima donna, su questo non ci sono dubbi, ma si è avvalsa della chirurgia estetica? In un’ intervista a Grazia di qualche anno fa ha dichiarato di non essersi ritoccata gli zigomi, ma di aver fatto il botulino in passato e una blefaroplastica per motivi di salute, poiché aveva degli xantelasmi.

Con la sua notorietà non era sfuggita alla rubrica Fatti e Rifatti di Striscia la notizia che ha analizzato in modo minuzioso i mutamenti di Maria. Al momento del terribile scanner test è emerso che era ricorsa a punturine rivitalizzanti. Lei però rimane ferma sulle sue dichiarazioni precedenti. I segni del tempo, sostiene, vengono nascosti con un buon make up. La De Filippi a ogni modo si mantiene in forma, è sportiva e questo sicuramente la aiuta. Chi però guardasse una sua foto del passato e di oggi rimarrebbe sicramente a bocca aperta.

