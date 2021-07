Maria Elena Boschi, le foto in barca insieme all’ex Bonifazi Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono stati fotografati insieme mentre si godono la vacanza estiva a bordo di uno yacht in Italia, all’Isola di Ponza. La coppia ha ufficializzato la relazione un anno fa, per loro questa è la seconda estate insieme. Qualche mese […]

L’articolo Maria Elena Boschi e Giulio Berruti foto appassionate all’Isola di Ponza proviene da KontroKultura.