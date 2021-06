maria-elena-boschi,-giulio-berrutti-non-si-contiene.-anche-davanti-ai-suoi-non-resiste

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono sempre più innamorati, la coppia formata dall’onorevole e l’attore-dentista è molto unita.

È amore vero tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. La coppia è molto unita e innamorata. L’onorevole di Italia Viva, ospite negli studi della trasmissione di Canale 5, “Verissimo“, ha dichiarato.

Con Giulio sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. Un figlio? Lo sogno da sempre. Viene naturale pensarci perché anche lui accarezza l’idea di avere una famiglia – mentre sul matrimonio -. Sì, mi piacerebbe. Ma in amore non voglio fare programmi. Le cose vengono da sé.