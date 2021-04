maria-giovanna-maglie-a-la-confessione-(nove)-di-peter-gomez:-“quando-la-politica-prende-una-decisione-gli-scienziati-devono-tacere”

“Costituzione nel cesso, virologi nuovi dittatori”. Parola di Maria Giovanna Maglie, ospite a ‘La Confessione’ di Peter Gomez in onda venerdì 30 aprile alle 22.45 su Nove. “Insomma, perché dici queste cose?”, ha domandato il direttore de Ilfattoquotidiano.it riferendosi a una dichiarazione che la scrittrice aveva fatto qualche giorno prima. “Alcuni di questi, non tutti, sono 15 mesi che stanno anche tre volte al giorno in televisione, quindi io sempre mi domando quando è che lavorano – ha puntualizzato l’ex inviata – Hanno sostenuto tutto e il contrario di tutto“. “Devo dire che è arrivato a noi e a tutto il mondo addosso un tir, per cui persino paesi molto meglio organizzati del nostro, cito la Germania, sono paesi che sono ancora in lockdown, a dimostrazione dell’impotenza dell’essere umano di fronte alla natura”, ha però ribattuto Gomez. “Io non sto dicendo che qualcuno avesse la ricetta in tasca, certamente la politica deve fare la sintesi di quello che suggeriscono gli scienziati, ma gli scienziati, una volta che la politica ha preso una decisione, devono tacere“.

